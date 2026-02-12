Google Play System Update, allarme rientrato sulla data “retrodatata”

Dopo il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio 2026 per i Pixel compatibili, Google ha avviato un nuovo aggiornamento di sistema Play. Alcuni utenti hanno però notato un’anomalia inattesa. La voce relativa all’aggiornamento è passata da “1 gennaio 2026” a “1 novembre 2025”. Il cambiamento è comparso dopo installazione e riavvio del dispositivo. Il fenomeno ha coinvolto sia versioni stabili sia beta di Android 16. In particolare, sono stati segnalati casi su Android 16 QPR2 e QPR3 Beta. Le segnalazioni non hanno riguardato solo smartphone Pixel. Anche alcuni dispositivi di altri produttori hanno mostrato la stessa dicitura.

L’effetto visivo ha generato dubbi tra gli utenti più attenti. In molti hanno ipotizzato un possibile passo indietro software. L’idea di un downgrade correttivo ha iniziato a circolare rapidamente. Altri hanno pensato a un errore nell’etichettatura della versione. La data di novembre 2025 appariva infatti incoerente con il calendario attuale. L’aggiornamento sembrava tornare indietro di due mesi. Un dettaglio insolito per un sistema pensato per evolvere costantemente. La mancanza di spiegazioni immediate ha alimentato le discussioni online. I forum dedicati ad Android si sono riempiti di segnalazioni. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla sicurezza. I Google Play System Update gestiscono componenti chiave del sistema. Per questo ogni variazione suscita particolare interesse.

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Nessun passo indietro reale di Google Play, solo un bug grafico

A fare chiarezza è intervenuta direttamente Google. L’azienda ha confermato che si tratta di un problema esclusivamente visivo. La data mostrata in impostazioni non riflette una reale regressione software. Le prestazioni dei dispositivi non risultano compromesse. Anche la sicurezza resta invariata rispetto all’ultima versione disponibile. In sostanza, gli smartphone interessati eseguono comunque l’aggiornamento più recente. L’anomalia riguarda soltanto l’etichetta visualizzata nel menu. Viene così esclusa l’ipotesi di un downgrade necessario per correggere criticità.

Non sono stati forniti dettagli tecnici sull’origine dell’errore. Google ha però assicurato di essere al lavoro su una correzione. Un futuro aggiornamento dovrebbe sistemare definitivamente la dicitura errata. Episodi simili mostrano quanto sia delicato il sistema di aggiornamenti modulari. I Play System Update permettono di intervenire senza attendere nuove versioni complete di Android. Proprio per questo sono diventati centrali nella strategia di Mountain View. L’episodio si chiude quindi senza conseguenze concrete. Resta soltanto un curioso disallineamento temporale. Per gli utenti più attenti è stato un campanello d’allarme. Per Google, invece, solo un piccolo bug di visualizzazione.