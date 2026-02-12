GeForce NOW arriva su Fire TV Stick: il cloud gaming di Nvidia conquista anche le chiavette Amazon

GeForce NOW compie un ulteriore passo nella sua strategia di espansione e sbarca ufficialmente sulle Amazon Fire TV Stick, portando il cloud gaming direttamente sul televisore di casa senza necessità di console o PC dedicati. L’app è già disponibile al download e consente di accedere ai server NVIDIA per giocare in streaming con la stessa infrastruttura utilizzata su computer, smartphone e browser. Si tratta di un’evoluzione naturale per un servizio che punta alla massima diffusione multipiattaforma, e che ora amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione entrando in uno degli ecosistemi TV più diffusi.

L’integrazione non è universale, ma riguarda specifici modelli compatibili. Il servizio funziona su Fire TV Stick 4K Plus (seconda generazione) con Fire OS 8.1.6.0 o successivo, su Fire TV Stick 4K Max (seconda generazione) con Fire OS 8.1.6.0 o superiore e su Fire TV Stick 4K Max (prima generazione) con Fire OS 7.7.1.1 o successivo. Una selezione mirata che garantisce potenza di elaborazione e stabilità adeguate per il gaming in streaming.

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Specifiche tecniche e qualità dello streaming

Dal punto di vista tecnico, le sessioni di gioco possono raggiungere una risoluzione massima di 1080p a 60 fotogrammi al secondo, con grafica in standard dynamic range (SDR), codifica video H.264 e audio stereo. Parametri che assicurano un’esperienza fluida e coerente con l’utilizzo televisivo, soprattutto considerando la natura cloud del servizio. La qualità finale dipende ovviamente dalla stabilità della connessione, elemento chiave per ridurre latenza e compressione visiva.

È fondamentale collegare un controller compatibile, requisito indispensabile per giocare correttamente su TV. L’interfaccia è ottimizzata per l’utilizzo con gamepad, rendendo l’esperienza molto simile a quella di una console tradizionale, pur mantenendo l’elaborazione completamente remota.

Parallelamente al debutto su Fire TV, il catalogo si arricchisce con 8 nuovi titoli, tra cui Disciples: Domination e REANIMAL, entrambi al lancio su Steam a metà febbraio. Si aggiungono anche produzioni di rilievo come Kingdom Come: Deliverance nella versione Xbox via Game Pass, oltre a raccolte iconiche come Capcom Beat ‘Em Up Bundle, Capcom Fighting Collection, Mega Man 11, Street Fighter 30th Anniversary Collection e Torment: Tides of Numenera, disponibile sia tramite Steam sia attraverso Xbox con Game Pass.

Resta invariato un aspetto fondamentale del modello di business: GeForce NOW offre l’infrastruttura di streaming e la compatibilità, ma non include i giochi nel canone mensile. Per accedere ai titoli Xbox è necessario disporre di un abbonamento Xbox Game Pass, mentre per gli altri è indispensabile possederli sulle piattaforme supportate.