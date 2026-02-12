Android, quasi un miliardo di utenti senza patch di sicurezza

Nel panorama Android c’è un numero che fa riflettere: più del 40% dei dispositivi attivi nel mondo non ha le patch di sicurezza recenti. In termini assoluti significa oltre un miliardo di smartphone e tablet che potrebbero essere esposti a vulnerabilità già note e corrette nelle versioni più aggiornate del sistema.

Il dato sottolinea una realtà che accompagna Android praticamente da sempre: la difficoltà di garantire aggiornamenti rapidi e omogenei su un ecosistema vastissimo, fatto di centinaia di produttori e migliaia di modelli diversi. Se da una parte Google rilascia con cadenza regolare le patch di sicurezza, dall’altra spetta ai singoli brand integrare e distribuire le patch sui propri dispositivi. E non tutti lo fanno con la stessa costanza.

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Il problema della frammentazione resta centrale

Uno dei fattori principali è il ciclo di supporto. Molti smartphone, soprattutto nelle fasce di prezzo più basse, ricevono aggiornamenti per un periodo limitato. Una volta terminato il supporto ufficiale, il dispositivo continua a funzionare ma non viene più protetto dalle nuove correzioni di sicurezza. Questo significa che eventuali falle scoperte successivamente rimangono aperte.

Non si tratta solo di scenari teorici. Le patch mensili intervengono su vulnerabilità che possono riguardare componenti critici del sistema: dal kernel ai driver, fino a moduli legati alla connettività o alla gestione dei file multimediali. In alcuni casi le falle permettono a un’app malevola di ottenere privilegi elevati o di accedere a dati sensibili.

Negli ultimi anni Google ha cercato di limitare i danni separando alcune parti del sistema, rendendole aggiornabili tramite Play Store, e potenziando strumenti come Play Protect. Tuttavia, queste misure non sostituiscono completamente un aggiornamento di sicurezza completo rilasciato dal produttore.

Alla luce di questi numeri, diventa sempre più evidente quanto la politica di aggiornamenti debba pesare nella scelta di uno smartphone. Non è solo una questione di nuove funzioni o di versione di Android: è soprattutto una questione di protezione nel tempo.