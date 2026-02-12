Fastweb spegne il Super WiFi Extender: cambia la strategia per la rete fissa

Fastweb avvia una nuova fase nella gestione dei servizi di rete domestica e lo fa con una decisione concreta, la dismissione del Super WiFi Extender. Si tratta della soluzione proposta ai clienti della rete fissa Vodafone per migliorare la copertura wireless in casa. Il servizio verrà disattivato pian pinao a partire dal 1° aprile 2026, con comunicazioni dedicate inviate agli utenti interessati tramite fattura o email.

Il Super WiFi-Extender era un’opzione a pagamento, con un costo mensile di 2,99€. Una soluzione pensata per estendere il segnale del router attraverso una rete di dispositivi collegati tra loro. Gli extender dialogavano con una piattaforma cloud che monitorava costantemente la qualità della connessione, individuando eventuali interferenze o saturazioni della rete domestica e intervenendo automaticamente per migliorare le prestazioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La decisione di Fastweb arriva dopo il completamento dell’integrazione con Vodafone Italia. Un evento annunciato nel 2024 e concluso nei primi mesi del 2026. L’obiettivo? Uniformare i servizi offerti ai clienti dei due operatori, semplificando l’offerta e intervenendo sulla qualità complessiva della rete. In questo contesto, alcune soluzioni specifiche ereditate da Vodafone vengono gradualmente eliminate o sostituite.

Nuova fase per la rete fissa Fastweb e servizi integrati

La chiusura del Super WiFi Extender non è l’unico cambiamento recente. Nei giorni scorsi, Fastweb ha esteso anche ai clienti provenienti da Vodafone il servizio WiFi-Calling, basato sullo standard VoWiFi. Tale tecnologia consente di effettuare e ricevere chiamate sfruttando la connessione WiFi quando il segnale cellulare è debole o assente, senza costi extra per l’utente.

Si tratta di una delle prime mosse concrete nella riorganizzazione dei servizi dopo l’operazione societaria. Un segnale di un percorso che dovrebbe portare a un’offerta più coerente tra le diverse basi clienti. L’integrazione tra le infrastrutture e le piattaforme dei due operatori potrebbe infatti tradursi in nuovi servizi e in un’ottimizzazione delle reti, con l’obiettivo di migliorare stabilità e prestazioni.

Per i clienti che utilizzavano il Super WiFi Extender si apre quindi una fase di transizione.