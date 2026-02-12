Bluesky aggiorna l’applicazione con la funzione bozze

Bluesky compie un passo richiesto da tempo dalla sua community. La piattaforma di microblogging è molto apprezzata dagli utenti, innanzitutto per il suo ambiente molto più tranquillo e anche chi cerca un’alternativa alle grandi piattaforme.

Si possono pubblicare post, seguire persone o argomenti e anche interagire con like e risposte. L’interfaccia è molto semplice, il che la renda una piattaforma intuitiva da utilizzare. Adesso Bluesky vuole andare incontro ai propri utenti, introducendo una novità che apparentemente è molto semplice, ma che andrebbe a colmare una delle lacune principali presenti sulla piattaforma e soprattutto molto richiesta dagli utenti.

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Bluesky integra una funzione molto richiesta

Spesso le piattaforme seguono i consigli e le richieste dei propri utenti, proprio per effettuare dei miglioramenti che possano rendere l’esperienza migliore. In questo caso, è toccato a Bluesky supportare la propria community, e l’ha fatto grazie a un’introduzione molto importante. La novità in questione è l’aggiunta del supporto alle bozze. Con il nuovo aggiornamento, infatti, gli utenti potranno finalmente salvare un post non ancora pubblicato per poi riprenderlo e lavorarci in un secondo momento.

Questa è una funzione molto utile, perché può permettere agli utenti di scrivere contenuti più lunghi in momenti separati e con calma, ma anche rivedere e modificare un testo più volte prima della pubblicazione. L’introduzione delle bozze, inoltre, andrà a rappresentare per la piattaforma un’evoluzione davvero significativa. Infatti, con l’aggiunta delle bozze si migliora sicuramente l’esperienza sulla piattaforma, la gestione dei contenuti risulta più semplice e soprattutto Bluesky Si va ad allineare con i principali competitor del settore.

La distribuzione della novità tanto richiesta dagli utenti, sarà come sempre graduale e bisognerà aspettare un po’ di tempo prima che tutti gli utenti ce l’abbiano disponibile sulla propria piattaforma. Con questa novità, inoltre, Bluesky dimostra di ascoltare la propria community e di dare un peso importante alle opinioni di tutti gli utenti.