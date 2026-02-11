Xiaomi: nuove promo in arrivo per San Valentino

San Valentino non è solo l’occasione per regalare fiori o cioccolatini: è il momento perfetto per pensare a un regalo che si usi davvero. A tal proposito, Xiaomi ha pensato a tutto ciò con una selezione di prodotti pensati proprio per celebrare l’amore in modo pratico e contemporaneo. L’azienda, dunque, propone ai suoi utenti una serie di offerte proprio per il giorno degli innamorati. Tra le promo esclusive per San Valentino, spicca la possibilità di ricevere in omaggio uno Xiaomi Electric Scooter Elite se si raggiunge la soglia di 1.200euro di acquisti. Ma non mancano opzioni più semplici e accessibili, perfette per sorprendere il partner con qualcosa di utile e innovativo.

Xiaomi propone offerte speciali per San Valentino

Per chi ama immortalare ricordi e restare sempre connesso, lo Xiaomi 15 (12GB+256GB) è una scelta premium. Offre prestazioni elevate e un design curato, ideale per produttività, intrattenimento e creazione di contenuti in mobilità. Ora è disponibile a 599,90 euro anziché 999,90 euro. Ciò con un bonus trade-in fino a 100 euro. Un’ulteriore occasione da non perdere coinvolge i modelli REDMI Note 15 Pro 5G (12GB+512GB), versatile e potente. Il dispositivo è in promozione a 399,90 euro con in regalo la Xiaomi Smart Band 10.

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E non è tutto. Il POCO M8 (8GB+256GB), smartphone completo e dinamico, è disponibile con coupon da 30 euro e la possibilità di scegliere tra tre omaggi. Redmi Buds 8 Lite, Power Bank 33W o Xiaomi Fan Heater. Non mancano poi le soluzioni per il benessere e la vita domestica. La Xiaomi Smart Band 10, leggera e comoda, è disponibile a soli 41,99 euro. Mentre l’Air Fryer Essential 6L trasforma le cene improvvisate in piatti croccanti e gustosi con semplicità. Il dispositivo è ora in offerta a 50,99 euro. Tutte le promozioni presentate da Xiaomi sono disponibili fino al 15 febbraio su mi.com, sull’app Mi Store e sulla pagina dedicata, con finestre promo specifiche per alcuni prodotti.