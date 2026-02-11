WhatsApp si trasforma, arrivano le icone personalizzabili

WhatsApp si prepara ad accogliere delle incredibili novità che faranno sicuramente molto piacere agli utenti. Sin dal suo lancio, WhatsApp ha sempre introdotto delle novità che potessero spingere sempre più utenti a scaricare e unirsi all’applicazione.

Le novità riguardano sempre degli aspetti diversi dalla piattaforma, a volte sono funzioni destinate alla sicurezza, altre al funzionamento pratico della piattaforma, ma molto spesso sono anche funzioni del tutto estetiche, che permettono una maggiore personalizzazione dell’applicazione.

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L’ultima funzione su cui sta lavorando WhatsApp fa proprio parte di quest’ultima categoria, e dunque permetterà a tutti gli utenti di personalizzare l’applicazione con nuovi colori e modificare dunque l’aspetto grafico.

WhatsApp diventa sempre più personalizzabile

Da tempo ormai gli utenti richiedevano a WhatsApp delle novità che le aiutasse a personalizzare maggiormente la propria applicazione, distinguendola da tutte le altre. Finalmente WhatsApp ha dato ascolto a questi utenti, e l’ha fatto davvero in grande. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti saranno in grado non solo di cambiare le chat all’interno della piattaforma, ma anche la famosa icona di WhatsApp.

Saranno disponibili per gli utenti nuove icone, che porteranno stili e colori completamente diversi, in modo tale da stravolgere completamente l’aspetto della piattaforma come più aggrada agli utenti. Oltre all’incredibile cambiamento dell’icona di WhatsApp, anche l’interfaccia potrà cambiare colore, anche qui con una serie di tonalità diverse tra cui poter scegliere e modificare a proprio piacimento.

La possibilità di modificare interfaccia e icone risponde alla richiesta degli utenti di raggiungere un design della piattaforma del tutto personalizzabile. Le nuove funzioni sono ancora in fase di test, ma probabilmente saranno disponibili per tutti gli utenti gradualmente tra qualche mese.

Questa introduzione cambierà per sempre il modo degli utenti di vedere WhatsApp, e rappresenta un piccolo ma significativo cambiamento nel modo in cui vediamo ogni giorno una delle applicazioni più famose in tutto il mondo.