Short track e curling: l’Italia conquista Milano-Cortina 2026

Che giornata piena di emozioni per lo sport azzurro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Martedì 10 febbraio si tinge d’oro per l’Italia, che trova la magia sul ghiaccio grazie alla staffetta mista dello short track. All’Ice Skating Arena di Assago il pubblico ha vissuto una finale da batticuore, di quelle che fanno trattenere il respiro. Noi di TecnoAndroid eravamo presenti all’evento, invitati da TCL, per vivere da vicino l’atmosfera e raccontarvi di tale straordinaria giornata olimpica. A prendersi la scena sono stati Arianna Fontana, portabandiera e simbolo di tale sport, insieme a Pietro Sighel, protagonisti dell’impresa. In pista, accanto a loro, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola hanno dato solidità e ritmo alla gara. La squadra azzurra, completata da Luca Spechenhauser e Chiara Betti, ha dimostrato compattezza, nervi saldi e quella lucidità che serve quando le lame corrono veloci e ogni errore può costare carissimo. Il risultato finale è il gradino più alto del podio, un oro che accende l’entusiasmo e conferma la tradizione italiana nello short track.

L’Italia conquista l’oro nello short track: emozioni anche nel curling

Non meno intensa la soddisfazione arrivata dal curling, dove l’Italia ha conquistato la sua undicesima medaglia. Dopo il trionfo di quattro anni fa, Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano a far esultare i tifosi con un bronzo dal sapore speciale perché ottenuto in casa. La finalina olimpica contro la Gran Bretagna è stata una sfida tiratissima, con il punteggio rimasto in bilico fino agli ultimi end. Alla fine gli azzurri l’hanno spuntata 5-3.

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C’è spazio anche per qualche rammarico, inevitabile in un contesto così competitivo. Sofia Goggia, tra le atlete più attese, è stata protagonista di una scivolata nella discesa libera della combinata a squadre, dove gareggiava in coppia con Lara Della Mea. Un episodio che spegne le speranze, ma non certo il valore di una campionessa abituata a rialzarsi. Intanto Laura Pirovano chiude la sua prova con un terzo posto, passando il testimone a Martina Peterlini per lo slalom. Arrivano segnali incoraggianti anche dallo sci di fondo. A Tesero, in Val di Fiemme, Caterina Ganz e Federica Cassol conquistano l’accesso alle semifinali della Sprint a tecnica classica. Si fermano, invece, Iris De Martin Pinter e Nicole Monsorno. Tra esultanze, tensioni e colpi di scena, l’Italia continua a scrivere la sua avventura olimpica, facendo vibrare un intero Paese.