Samsung svela i dieci Global Ambassador del programma “Solve for Tomorrow” durante questi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, dedicata ai giovani talenti STEM, premia i progetti più innovativi in grado di migliorare le comunità locali e di tutto il mondo. L’evento, ospitato nella Samsung House di Milano, ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutto il mondo, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale e leader aziendali.

Giovani innovatori tra tecnologia e sport all’insegna della sostenibilità

I team selezionati sono divisi in due categorie principali: Sport & Tech e Accessibilità & Sostenibilità. Ogni gruppo ha presentato soluzioni capaci di combinare innovazione tecnologica e impatto sociale. Tra i progetti più significativi figurano dispositivi indossabili per persone con disabilità visive, sistemi di sicurezza per il nuoto e calzature intelligenti in grado di monitorare la salute di chi soffre di diabete. Nella categoria Accessibilità & Sostenibilità, alcuni team hanno sviluppato sedie a rotelle controllate tramite onde cerebrali, kit per riciclare batterie, soluzioni AI per il supporto alle diverse lingue e sistemi per la gestione ecologica delle fuoriuscite di petrolio.

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L’Italia è rappresentata dal team Kroove, composto da studenti del Polo Tecnologico Donegani-Ciliberto di Crotone. Il progetto mira a favorire l’inclusione sociale tra i giovani attraverso lo sport, mettendo in contatto ragazzi con interessi comuni e promuovendo l’uso di strutture sportive spesso poco valorizzate. La partecipazione di Kroove evidenzia come le idee dei giovani possano avere un impatto concreto nella comunità.

Samsung annuncia tutti gli ambasciatori dell’iniziativa Solve for Tomorrow

Durante la cerimonia, figure di spicco come la Presidente del CIO e il responsabile marketing globale di Samsung hanno sottolineato come il programma unisca valori olimpici e innovazione tecnologica, offrendo agli studenti strumenti e visibilità globale per sviluppare progetti concreti. I partecipanti hanno inoltre preso parte a workshop formativi e visite al Villaggio Olimpico, approfondendo il legame tra sport e tecnologia.

Solve for Tomorrow, questo il nome del progetto, conferma il ruolo di Samsung nel supportare le nuove generazioni, formando innovatori capaci di affrontare sfide di ogni genere e in diversi contesti. Attraverso questa iniziativa, l’azienda non solo promuove la creatività dei giovani, ma contribuisce a costruire un futuro più inclusivo e tecnologicamente avanzato.