Very lancia la promo 5G con 200 Giga a prezzo fisso

Very Mobile ripropone la sfida nel settore delle offerte economiche proponendo una nuova soluzione pensata per chi vuole tanti dati e un prezzo stabile nel tempo. La proposta prevede 200GB al mese in 5G, con minuti e SMS illimitati, a 6,99 euro mensili senza rimodulazioni future. L’iniziativa si rivolge soprattutto a chi proviene da alcuni operatori selezionati, come Iliad, CoopVoce e PosteMobile, e include un mese gratuito oltre alla riduzione del costo di attivazione a meno di un 1€.

Il pacchetto nasce con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’uso, eliminando costi nascosti e vincoli contrattuali. La SIM può essere richiesta online con spedizione gratuita oppure attivata nei punti vendita autorizzati. Invece, per chi preferisce evitare supporti fisici è disponibile anche la versione eSIM. L’offerta integra poi un bonus temporaneo di 10GB extra al mese per i primi sei mesi, un incentivo pensato per rendere la proposta ancora più competitiva nella fascia di prezzo sotto i 7€.

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Very punta su copertura e servizi inclusi

La strategia di Very non si limita al prezzo, ma si basa anche su una comunicazione orientata alla semplicità e alla trasparenza. L’operatore sottolinea l’assenza di costi extra, la possibilità di cambiare offerta senza penali e il blocco automatico dei servizi a pagamento indesiderati. L’offerta si rinnova ogni mese nello stesso giorno, rendendo più facile tenere sotto controllo le spese. Invece la ricarica automatica permette di evitare interruzioni del servizio.

Dal punto di vista tecnico, la rete copre quasi tutta la popolazione italiana in 4G e una larga percentuale in 5G. La velocità massima può arrivare fino a 2 Gbps con le offerte abilitate al 5G full speed. In più anche i dispositivi non compatibili con la nuova rete possono continuare a navigare in 4G. Il traffico dati può essere condiviso tramite hotspot e l’offerta resta valida anche in roaming europeo, con un quantitativo dedicato di Giga inclusi senza costi aggiuntivi. Insomma, l’insieme di questi elementi mira a costruire un pacchetto completo, pensato per un uso quotidiano senza sorprese e con un prezzo sempre prevedibile.