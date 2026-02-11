Amazon ha deciso di farvi un regalo: smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 con sconto del 32%

Vi piacerebbe avere al polso un nuovo smartwatch per tenere traccia di parametri legati alla salute ma anche per dare il via a sessioni di sport uniche? Oggi avete l’opportunità di acquistare lo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 al costo di soli 74,90 euro anziché 109,99 euro. Tale sconto proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon vi consente di risparmiare rispetto ad altri giorni. Quale momento migliore, dunque, se non questo per comprare un nuovo smartwatch?

Non passa inosservato l’ampio display AMOLED da 1,96″. Display con colori ricchi e naturali che vanta un rapporto schermo-corpo del 75,80% con un’interfaccia più ampia rispetto a un orologio di dimensioni simili.

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Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 in offerta

Come anticipato, non passa inosservato l’ampio display AMOLED da 1,96″ con colori ricchi e naturali che vanta un rapporto schermo-corpo del 75,80% con un’interfaccia più ampia rispetto a un orologio di dimensioni simili.

Tra i punti di forza di questo smartwatch, la batteria. il Watch 5 è infatti dotato di una batteria da 470 mAh con una durata di 18 giorni in modalità di utilizzo tipica, quindi non è necessario ricaricarlo frequentemente quando si è all’aperto o in viaggio. Parliamo di un dispositivo che si adatta a ogni circostanza. Può infatti essere utilizzato anche al mare o in piscina senza alcuna preoccupazione.

La resistenza all’acqua a 5 ATM rende l’orologio adatto per nuotare in piscina, così da consentire all’utente che lo indossa di divertirsi in acqua. Inoltre, non mancano oltre 150 modalità di allenamento per uno stile di vita sano. Infine, l’esperienza d’uso viene ottimizzata dalla funzione di chiamata Bluetooth, la cancellazione del rumore a doppio microfono e dalla ricezione audio direzionale da 80 cm.

Il device supporta un ampio raggio di chiamata con una copertura più ampia per comunicazioni più chiare e flessibili. Con lo sconto Amazon del 32%, acquistare lo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 costa solamente 74,90 euro anziché 109,99.