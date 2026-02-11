Samsung prepara il Galaxy Unpacked: l’AI al centro della nuova generazione

Samsung ha fissato l’appuntamento per il prossimo GalaxyUnpacked. Si tratta dell’evento in cui verrà mostrata la nuova generazione di smartphone della serie GalaxyS. La presentazione si terrà il 25 febbraio a San Francisco e sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali dell’azienda, a partire dalle 19:00 ora italiana. Rappresenterà quindi uno dei momenti chiave del calendario tecnologico, come accade ormai da diversi anni. Si prevede infatti il debutto dei modelli di punta destinati. Tutte quei progetti a cui spetterà il compito di guidare la strategia mobile del marchio per i mesi che verranno.

L’azienda ha anticipato che la nuova serie Galaxy sarà progettata per uno scopo preciso. Come ad esempio rendere più semplici le attività quotidiane e per offrire un’interazione più naturale con lo smartphone. L’attenzione si concentrerà soprattutto sull’IA. Proprio questa nuova tecnologia infatti diventerà parte integrante dell’esperienza fin dal primo avvio del dispositivo. L’obiettivo dichiarato? le funzioni smart dovranno essere meno invasive e più utili nella vita di tutti i giorni, con strumenti capaci di adattarsi alle abitudini di ogni tipo di utente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Samsung punta su un’AI più personale e immediata

Il messaggio lanciato dall’azienda è chiaro. La nuova fase dell’ecosistema Galaxy ruoterà attorno a un’intelligenza artificiale più personale, in grado di comprendere contesti e preferenze senza richiedere configurazioni complesse. L’idea è quella di offrire un’esperienza fluida fin dal primo utilizzo, eliminando passaggi tecnici e rendendo le funzioni intelligenti parte naturale dell’interfaccia.

Il Galaxy-Unpacked di febbraio dovrebbe quindi segnare un passaggio importante nella strategia di Samsung, che da tempo lavora per integrare l’AI nei propri dispositivi non solo come funzione accessori, ma come elemento centrale dell’esperienza s’uso complessiva. L’evento sarà anche l’occasione per scoprire eventuali novità software e servizi collegati al nuovo corso del mondo Galaxy.

Tutti gli interessati possono registrarsi sui canali ufficiali per ricevere aggiornamenti e anticipazioni in vista della presentazione, che si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’inizio del 2026.