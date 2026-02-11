1Mobile lancia Flash 5G 260 Limited Edition, qualità e prestazioni garantite

1Mobile non smette di conquistare la fiducia degli utenti e lo fa grazie a nuove promozioni pensate davvero per chi è alla ricerca di una rete affidabile. La rete affidabile è il primo obiettivo di un utente che è alla ricerca di un operatore telefonico. In seconda battuta, però, c’è anche la quantità dei servizi messi a disposizione, e ultimo ma non meno importante, la convenienza.

L’utente medio, inoltre, è alla ricerca anche di operatori che possano fornire delle tariffe chiare e trasparenti e soprattutto che non subiscano modifiche e aumenti nel corso degli anni. 1Mobile è in grado di rispondere a tutte queste richieste degli utenti, proponendo tariffe uniche basate soprattutto sul risparmio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ecco, Flash 5G 260 Limited Edition di 1Mobile

Una delle ultime promozioni telefoniche che 1Mobile ha messo a disposizione degli utenti, si chiama Flash 5G 260 Limited Edition. L’offerta in questione ha subito conquistato diversi clienti, perché mette sul piatto un pacchetto particolarmente generoso. La tariffa include 260 giga di traffico dati in 5G full Speed, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 60 SMS verso tutti i numeri nazionali e l’accesso alla tecnologia 5G.

Tutto questo pacchetto è inoltre disponibile a un canone mensile competitivo, poiché è pensato proprio per essere a disposizione dei clienti che non possono sostenere costi elevati. Il costo della tariffa, infatti, è di soli 4,99 € per il primo mese. A partire dal terzo mese il costo arriva a 8,99 € per sempre. Inoltre il primo rinnovo sarà del tutto gratuito.

Un altro aspetto da non sottovalutare assolutamente è il costo di attivazione della tariffa. Quest’ultimo infatti ha un costo, che è di soli 10 €, soltanto per i nuovi utenti. Mentre tutti gli altri clienti che provengono da qualsiasi altro operatore telefonico non hanno nessun costo di attivazione. Essendo un’offerta Limited Edition, è disponibile solo per un periodo limitato e dunque bisogna sbrigarsi per non perdersela.