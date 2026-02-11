Mercedes Classe A passa da hatchback a crossover: cosa vedremo in futuro?

La prossima generazione della Mercedes Classe A viene descritta come diversa dall’attuale interpretazione. Le indiscrezioni indicano l’abbandono delle proporzioni da hatchback a favore di una carrozzeria più alta e muscolosa, ispirata al mondo crossover. La decisione nasce dall’andamento del mercato, sempre più attratto da modelli con assetto rialzato e immagine dinamica. Negli anni scorsi era stata ventilata l’ipotesi di un ritiro della Classe A insieme alla Classe B, nell’ambito di una strategia orientata verso fasce più lussuose. I dati di vendita hanno però suggerito una lettura diversa: la compatta resta uno dei modelli più richiesti, soprattutto da clienti giovani che cercano un primo accesso al marchio. Il nuovo corso non cancella quindi la sigla, ma ne modifica il linguaggio stilistico per intercettare gusti aggiornati e consolidare la presenza nel segmento d’ingresso.

Tecnologia e piattaforma comune

Il progetto viene associato alla piattaforma MMA, già utilizzata per la nuova Mercedes CLA. Tale base tecnica consente la realizzazione di versioni elettriche e ibride, offrendo un ventaglio di soluzioni in linea con le normative e con la domanda diversificata. L’architettura a 800 V permette ricariche ad alta potenza per la variante a batteria, con tempi ridotti rispetto agli standard tradizionali. La parentela tecnica con la CLA lascia immaginare un’impostazione avanzata anche per i sistemi di assistenza e per l’infotainment. Vedremo forse software aggiornabili e interfacce digitali più evolute? L’obiettivo industriale viene letto come una razionalizzazione delle risorse: condividere componenti e soluzioni consente di contenere i costi e di proporre un prodotto tecnologicamente competitivo, pur mantenendo un posizionamento di entry level nella gamma.

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Per il debutto si parla di un orizzonte temporale non immediato. Le fonti collocano l’arrivo non prima del 2028, lasciando spazio a ulteriori anticipazioni nei prossimi mesi. La trasformazione in crossover viene interpretata come una risposta diretta alle preferenze attuali, che premiano versatilità e immagine robusta anche nei modelli compatti. La nuova Classe A continuerà a svolgere la funzione di porta d’ingresso al mondo Mercedes, con una proposta più coerente con la domanda contemporanea.