Unieuro: promo spettacolari che ti faranno dire di sì

Quando si parla di casa, la voglia di rinnovare gli spazi passa dalla tecnologia. Tra cucina e lavanderia, Unieuro mette sul tavolo promozioni pensate per chi ama soluzioni pratiche e prezzi ribassati. Non serve rivoluzionare tutto: basta scegliere l’elettrodomestico giusto per dare una svolta alle abitudini domestiche. In questo periodo Unieuro propone una selezione ampia, con modelli affidabili e funzioni utili, ideali per chi cucina, lava, conserva e prepara il caffè con più organizzazione. Le offerte parlano a chi vuole efficienza senza rinunciare allo stile e a chi cerca un buon affare. Il risultato sarà una casa migliorata e molto più semplice da vivere!

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Offerte top per la casa

Nel reparto cucina, Unieuro punta su elettrodomestici che fanno risparmiare tempo e spazio. La lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti è proposta a 479 euro, ideale per chi vuole ordine e pulizia senza ingombri. Per dolci e arrosti facili, il forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 è in promo a 249,90 euro, mentre le cene con gli amici diventano più leggere grazie alla lavastoviglie Hotpoint Ariston a 299,99 euro o alla Whirlpool da incasso WIO, silenziosa e discreta, a 439 euro. Il controllo della cottura passa dal piano cottura Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR in offerta a 169 euro.

Anche le pause caffè hanno il loro spazio: la De’Longhi Mini Me a 59,99 euro e la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro uniscono praticità e look curato. In lavanderia, Unieuro propone la lavatrice Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, pensata per programmi rapidi e consumi equilibrati. Per conservare al meglio ingredienti e prodotti freschi, il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN è disponibile a 519 euro.