Case europee a confronto: pochi gradi, grandi differenze in bolletta
In Italia le case sono già tra le più fresche d’Europa, ma abbassare davvero il termostato può far risparmiare fino a 50 euro l’anno.
403 In Italia, quando arriva l’inverno, il termostato viene trattato con una certa cautela. Non per forza per virtuosismo ambientale, spesso più semplicemente per abitudine o per una sana diffidenza verso la bolletta. Eppure i dati raccontano una storia interessante: nelle case italiane la temperatura media invernale è tra le più basse d’Europa e si avvicina molto ai 18°C OMS, il valore indicato come riferimento per gli adulti in buona salute durante la stagione fredda. Secondo l’analisi di tado°, specialista nella gestione energetica, la media italiana si ferma a 18,58°C. Un soffio sopra il “target”, abbastanza però da tradursi in un piccolo ma concreto extra in bolletta.