Case europee a confronto: pochi gradi, grandi differenze in bolletta

Mezzo grado in più sul termostato può costare 50 euro l’anno

L’Italia scalda meno (ma potrebbe risparmiare di più)

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In Italia, quando arriva l’inverno, il termostato viene trattato con una certa cautela. Non per forza per virtuosismo ambientale, spesso più semplicemente per abitudine o per una sana diffidenza verso la bolletta. Eppure i dati raccontano una storia interessante: nelle case italiane la temperatura media invernale è tra le più basse d’Europa e si avvicina molto ai, il valore indicato come riferimento per gli adulti in buona salute durante la stagione fredda. Secondo l’analisi di, specialista nella, la media italiana si ferma a 18,58°C. Un soffio sopra il “target”, abbastanza però da tradursi in un piccolo ma concreto extra in bolletta.Quel mezzo grado in più, apparentemente innocuo, pesa per circa ilsul riscaldamento stagionale. In termini pratici significa quasi, soldi che se ne vanno senza migliorare davvero il comfort percepito. È il classico esempio di come il riscaldamento domestico funzioni più per inerzia che per reale necessità: si alza di poco la temperatura “per stare meglio”, ma spesso il corpo nemmeno se ne accorge, mentre il contatore sì. Guardando oltre i confini italiani, il quadro europeo diventa ancora più curioso. Nei Paesi del Nord, dove ci si aspetterebbe una maggiore attenzione ai consumi, molte abitazioni superano tranquillamente i 20°C. In luoghi come Danimarca o Finlandia questo si traduce in un sovrapprezzo che può arrivare anche al, mentre all’estremo opposto Regno Unito, Paesi Bassi e Irlanda mantengono ambienti domestici decisamente più freschi, spesso sotto la soglia OMS, risparmiando fino a quasi il 9% all’anno. Tra chi scalda molto e chi tiene il maglione addosso, la differenza in bolletta può arrivare a quasi, un’enormità se si pensa che parliamo di pochi gradi.In questo contesto, l’Italia resta in una sorta di terra di mezzo: non sprecona, ma nemmeno perfettamente allineata al valore ideale. Ed è proprio qui che entra in gioco il tema del controllo intelligente. I dati dimostrano che chi utilizza sistemi evoluti di gestione del riscaldamento riesce in media a tagliare circa il, compensando quasi del tutto quel sovrapprezzo legato a temperature leggermente troppo alte. Non si tratta di vivere al freddo o di rinunciare al comfort, ma di scaldare solo quando serve, dove serve, evitando che il calore finisca in stanze vuote o, peggio, fuori dalle finestre socchiuse. La sensazione, alla fine, è che il margine di miglioramento non stia tanto nei grandi sacrifici quanto nei piccoli aggiustamenti quotidiani. Abbassare davvero il termostato a 18°C, magari aiutandosi con strumenti che imparano le abitudini di casa, può sembrare un dettaglio. In realtà è uno di quei dettagli che, mese dopo mese, trasformano una buona abitudine in un risparmio concreto, senza rinunciare a sentirsi a proprio agio tra le mura domestiche.