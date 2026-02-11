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Case europee a confronto: pochi gradi, grandi differenze in bolletta

In Italia le case sono già tra le più fresche d’Europa, ma abbassare davvero il termostato può far risparmiare fino a 50 euro l’anno.

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
In Italia le case sono già tra le più fresche d’Europa, ma abbassare davvero il termostato può far risparmiare fino a 50 euro l’anno.
In Italia, quando arriva l’inverno, il termostato viene trattato con una certa cautela. Non per forza per virtuosismo ambientale, spesso più semplicemente per abitudine o per una sana diffidenza verso la bolletta. Eppure i dati raccontano una storia interessante: nelle case italiane la temperatura media invernale è tra le più basse d’Europa e si avvicina molto ai 18°C OMS, il valore indicato come riferimento per gli adulti in buona salute durante la stagione fredda. Secondo l’analisi di tado°, specialista nella gestione energetica, la media italiana si ferma a 18,58°C. Un soffio sopra il “target”, abbastanza però da tradursi in un piccolo ma concreto extra in bolletta.

Mezzo grado in più sul termostato può costare 50 euro l’anno

Quel mezzo grado in più, apparentemente innocuo, pesa per circa il 4% di costi aggiuntivi sul riscaldamento stagionale. In termini pratici significa quasi 50 euro l’anno, soldi che se ne vanno senza migliorare davvero il comfort percepito. È il classico esempio di come il riscaldamento domestico funzioni più per inerzia che per reale necessità: si alza di poco la temperatura “per stare meglio”, ma spesso il corpo nemmeno se ne accorge, mentre il contatore sì. Guardando oltre i confini italiani, il quadro europeo diventa ancora più curioso. Nei Paesi del Nord, dove ci si aspetterebbe una maggiore attenzione ai consumi, molte abitazioni superano tranquillamente i 20°C. In luoghi come Danimarca o Finlandia questo si traduce in un sovrapprezzo che può arrivare anche al 15% rispetto ai 18°C, mentre all’estremo opposto Regno Unito, Paesi Bassi e Irlanda mantengono ambienti domestici decisamente più freschi, spesso sotto la soglia OMS, risparmiando fino a quasi il 9% all’anno. Tra chi scalda molto e chi tiene il maglione addosso, la differenza in bolletta può arrivare a quasi 24 punti percentuali, un’enormità se si pensa che parliamo di pochi gradi.

L’Italia scalda meno (ma potrebbe risparmiare di più)

In questo contesto, l’Italia resta in una sorta di terra di mezzo: non sprecona, ma nemmeno perfettamente allineata al valore ideale. Ed è proprio qui che entra in gioco il tema del controllo intelligente. I dati di tado° mostrano che chi utilizza sistemi evoluti di gestione del riscaldamento riesce in media a tagliare circa il 22% dei costi, compensando quasi del tutto quel sovrapprezzo legato a temperature leggermente troppo alte. Non si tratta di vivere al freddo o di rinunciare al comfort, ma di scaldare solo quando serve, dove serve, evitando che il calore finisca in stanze vuote o, peggio, fuori dalle finestre socchiuse. La sensazione, alla fine, è che il margine di miglioramento non stia tanto nei grandi sacrifici quanto nei piccoli aggiustamenti quotidiani. Abbassare davvero il termostato a 18°C, magari aiutandosi con strumenti che imparano le abitudini di casa, può sembrare un dettaglio. In realtà è uno di quei dettagli che, mese dopo mese, trasformano una buona abitudine in un risparmio concreto, senza rinunciare a sentirsi a proprio agio tra le mura domestiche.
Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.

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