WhatsApp prepara nuove opzioni di personalizzazione tra icone e colori

La personalizzazione dell’interfaccia potrebbe presto diventare uno dei punti di forza di WhatsApp. Nella versione 2.26.6.1 della beta per Android, come segnalato da WABetaInfo, emergono nuove impostazioni che permetteranno di modificare non solo l’icona dell’app, ma anche il colore principale dell’interfaccia.

Nuove icone per cambiare aspetto all’app

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La prima novità riguarda proprio l’icona di WhatsApp. Nel codice della beta sono presenti 14 nuove varianti, pensate per offrire stili diversi rispetto a quello classico. Tra i nomi interni compaiono soluzioni come Aurora, Fluffy, Galaxy, Clay, Sparkle e Neon, che suggeriscono un approccio più creativo e meno uniforme rispetto al passato.

Accanto a queste, sono previste anche sette icone monocromatiche, declinate in varie tonalità, tra cui marrone, viola, arancione, verde, blu e rosa, oltre a una versione completamente monocromatica. Non manca la possibilità di mantenere l’icona storica, pensata per chi preferisce un aspetto più tradizionale e riconoscibile. Le opzioni risultano già visibili in anteprima all’interno della beta, anche se non ancora attivabili per tutti.

Colori dell’interfaccia più flessibili e accessibili

La seconda area interessata dalle novità è il tema cromatico dell’app. WhatsApp starebbe lavorando a un sistema che consente di scegliere tra 19 colori differenti, andando ben oltre l’attuale verde predefinito. Tra le varianti individuate figurano blu reale, viola, blu navy, grigio scuro, corallo, verde oliva, rosa, rosso, arancione e giallo oro.

Questa scelta influenzerà diversi elementi dell’interfaccia, come filtri, schede, pulsanti flottanti e altri componenti grafici. L’obiettivo appare duplice: rendere l’esperienza visiva più personalizzabile e migliorare l’accessibilità, offrendo alternative più adatte a diverse preferenze visive.

Funzioni ancora in sviluppo

Al momento, tutte queste opzioni risultano in fase di sviluppo. Non sono disponibili informazioni ufficiali sui tempi di rilascio e non è escluso che, al momento dell’arrivo nella versione stabile, possano esserci modifiche o integrazioni rispetto a quanto visto nella beta. La direzione, però, sembra chiara: WhatsApp punta a offrire un’interfaccia più flessibile e meno uniforme rispetto al passato.