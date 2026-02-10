Galaxy S26, Samsung si fa sfuggire la data di presentazione ufficiale

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma i segnali continuano ad accumularsi. La presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S26 sarebbe fissata per mercoledì 25 febbraio, una data che, pur senza una conferma formale, appare sempre meno casuale. A rafforzare ulteriormente questa ipotesi è stata, ancora una volta, la stessa Samsung.

La conferma arriva dai termini di un concorso ufficiale

L’ultimo indizio arriva dall’account X di Samsung dedicato all’area del Golfo Persico. Il profilo ha promosso un concorso legato all’imminente evento Galaxy Unpacked, senza però indicare esplicitamente una data nel post pubblico. Il dettaglio rilevante si trova invece nei termini e condizioni ufficiali collegati all’iniziativa.

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Nel documento viene citato un periodo valido “durante e dopo Galaxy Unpacked”, con una data di inizio fissata proprio al 25 febbraio. Un riferimento che lascia poco spazio alle interpretazioni e che rappresenta l’ennesima conferma indiretta di una data ormai ricorrente tra rumor e comunicazioni ufficiali.

Un evento centrale per la nuova generazione Galaxy

Se la data verrà confermata, il Galaxy Unpacked di fine febbraio segnerà il debutto dell’intera gamma Galaxy S26, che arriverà con un leggero slittamento rispetto al tradizionale appuntamento di gennaio. Sul palco, oltre agli smartphone, dovrebbero trovare spazio anche altri prodotti dell’ecosistema Samsung.

Tra questi vengono indicati i nuovi Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro, attesi come aggiornamento della linea di auricolari true wireless del marchio. Una presentazione che, quindi, non dovrebbe limitarsi ai soli smartphone.

One UI 8.5 e l’attenzione sull’intelligenza artificiale

Ampio spazio sarà probabilmente riservato anche al software. I Galaxy S26 dovrebbero debuttare con One UI 8.5, la nuova versione della personalizzazione Samsung basata su Android 16. Al centro della scena ci saranno le nuove funzioni AI, elemento sempre più strategico nella comunicazione dell’azienda.

In attesa dell’annuncio ufficiale, il quadro appare ormai definito. Il 25 febbraio si conferma come la data da segnare sul calendario per scoprire la prossima generazione di smartphone Galaxy.