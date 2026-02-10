HelloFresh: arriva la decisione radicale e definitiva sul mercato italiano

Molti di voi probabilmente conosceranno la nota piattaforma per farsi portare il cibo fresco a casa, denominata HelloFresh, l’applicazione in questione ha goduto di un vero e proprio boom durante gli anni del COVID dal momento che le restrizioni per tutelare la salute pubblica rendevano decisamente complesso recarsi a fare la spesa presso un qualsiasi supermercato, di conseguenza la possibilità di farsi portare direttamente a casa il cibo da preparare è diventata subito un’idea vincente.

La piattaforma in questione ha goduto dunque di una grande popolarità che le ha permesso di diventare una vera e propria certezza all’interno di un mercato del tutto nuovo, enorme popolarità esplosa soprattutto a Milano, città in cui ha sede, per poi diffondersi nel resto d’Italia con alcune eccezioni soprattutto nel sud, tanti utenti hanno apprezzato infatti la qualità del servizio unita anche ai suggerimenti su alcune ricette da poter fare.

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Dopo il boom l’addio

A quanto pare, però la grandezza della piattaforma è stata superata purtroppo dai suoi problemi, l’azienda stessa infatti dopo un’attenta valutazione ha dovuto dichiarare l’interruzione totale e definitiva delle proprie attività sul suolo italiano, nello specifico la società ha confermato che le ultime attività verranno completate a termine, ma che il tutto sarà concluso entro il 6 marzo 2026, data oltre la quale la società cesserà ogni tipo di attività sulla nostra penisola.

L’azienda nello specifico ha dichiarato di aver valutato tutte le possibili strategie per un percorso sostenibile all’interno della penisola italiana senza però trovare una soluzione adeguata, riconoscendo dunque nell’addio l’unica opzione praticabile, tutto ciò riguarderà però solamente il suolo italiano dal momento che, ad esempio, in America, la piattaforma gode di ottima salute ed è diventata una vera e propria costante nella vita di tantissime persone, insomma, si tratta dell’ennesima realtà che abbandona il suolo italiano per difficoltà oggettive.