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YouTube testa in Italia il doppiaggio automatico delle “emozioni”

Anche in Italia arriva il doppiaggio automatico delle emozioni su YouTube. Cosa cambia nel dettaglio? Ecco le ultime informazioni.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
YouTube doppiaggio

Google continua a spingere forte sull’idea di esperienze senza barriere linguistiche. A tal proposito, YouTube è uno dei campi di sperimentazione più evidenti. Le ultime novità sul doppiaggio automatico dei video vanno tutte nella stessa direzione: permettere a chiunque, ovunque, di premere play e capire subito cosa sta guardando. Ciò indipendentemente dalla lingua parlata dal creator. Nella visione di Google, il contenuto dovrebbe semplicemente “adattarsi” allo spettatore, quasi senza che se ne accorga. Il sistema di traduzione automatica dei video è stato esteso a 27 lingue, un passo importante che rende questa funzione sempre meno di nicchia. Tra queste, otto (italiano compreso) supportano ora l’Expressive Speech su tutti i canali. Non si tratta solo di tradurre le parole, ma di provare a restituire anche il tono, l’emozione e il ritmo della voce originale.

Su YouTube il doppiaggio automatico si estende al tono e alle emozioni

Per chi è abituato a muoversi tra più lingue, arriva anche una piccola, ma significativa novità. È ora possibile impostare manualmente una lingua preferita per l’audio dei video. YouTube continuerà a suggerire automaticamente la lingua più adatta in base alla cronologia di visione, ma l’utente avrà l’ultima parola. Allo stesso tempo, Google sta testando un sistema di sincronizzazione labiale pensato per rendere il doppiaggio ancora più naturale. L’obiettivo è un risultato “discreto”, che non distragga e non sembri artificiale.

Anche dal punto di vista dei creator ci sono cambiamenti interessanti. Entra in gioco uno Smart Filtering automatico che dovrebbe riconoscere i video per cui il doppiaggio non è appropriato, come quelli musicali. Evitando così risultati indesiderati. Inoltre, Google tiene a rassicurare chi pubblica contenuti sulla piattaforma: i video doppiati non vengono penalizzati dall’algoritmo, anzi, possono beneficiare di una maggiore diffusione proprio grazie all’abbattimento della barriera linguistica. In ogni caso, resta la libertà di caricare doppiaggi personalizzati o di disattivare del tutto la traduzione dell’audio.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.

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