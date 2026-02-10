YouTube testa in Italia il doppiaggio automatico delle “emozioni”

Google continua a spingere forte sull’idea di esperienze senza barriere linguistiche. A tal proposito, YouTube è uno dei campi di sperimentazione più evidenti. Le ultime novità sul doppiaggio automatico dei video vanno tutte nella stessa direzione: permettere a chiunque, ovunque, di premere play e capire subito cosa sta guardando. Ciò indipendentemente dalla lingua parlata dal creator. Nella visione di Google, il contenuto dovrebbe semplicemente “adattarsi” allo spettatore, quasi senza che se ne accorga. Il sistema di traduzione automatica dei video è stato esteso a 27 lingue, un passo importante che rende questa funzione sempre meno di nicchia. Tra queste, otto (italiano compreso) supportano ora l’Expressive Speech su tutti i canali. Non si tratta solo di tradurre le parole, ma di provare a restituire anche il tono, l’emozione e il ritmo della voce originale.

Su YouTube il doppiaggio automatico si estende al tono e alle emozioni

Per chi è abituato a muoversi tra più lingue, arriva anche una piccola, ma significativa novità. È ora possibile impostare manualmente una lingua preferita per l’audio dei video. YouTube continuerà a suggerire automaticamente la lingua più adatta in base alla cronologia di visione, ma l’utente avrà l’ultima parola. Allo stesso tempo, Google sta testando un sistema di sincronizzazione labiale pensato per rendere il doppiaggio ancora più naturale. L’obiettivo è un risultato “discreto”, che non distragga e non sembri artificiale.

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Anche dal punto di vista dei creator ci sono cambiamenti interessanti. Entra in gioco uno Smart Filtering automatico che dovrebbe riconoscere i video per cui il doppiaggio non è appropriato, come quelli musicali. Evitando così risultati indesiderati. Inoltre, Google tiene a rassicurare chi pubblica contenuti sulla piattaforma: i video doppiati non vengono penalizzati dall’algoritmo, anzi, possono beneficiare di una maggiore diffusione proprio grazie all’abbattimento della barriera linguistica. In ogni caso, resta la libertà di caricare doppiaggi personalizzati o di disattivare del tutto la traduzione dell’audio.