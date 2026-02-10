Elon Musk contro il ban spagnolo dei social: lo scontro che infiamma la politica digitale

La proposta avanzata dal governo spagnolo di vietare l’accesso ai social network agli under 16 ha acceso un confronto che va oltre i confini nazionali. Durante un intervento pubblico internazionale, Pedro Sánchez ha definito le piattaforme uno spazio senza regole, accusandole di favorire la diffusione di disinformazione e contenuti dannosi per i minori. La misura, secondo la linea ufficiale, punta a rendere le aziende tecnologiche direttamente responsabili di ciò che circola online, includendo sanzioni penali per i dirigenti in caso di violazioni. La scelta è stata interpretata come un segnale politico forte, in linea con una crescente diffidenza europea verso il potere delle Big Tech. La replica di Elon Musk, proprietario di X, è arrivata tramite una serie di messaggi dal tono aggressivo.

Il CEO ha etichettato Sánchez come autoritario, con accuse che hanno richiamato il linguaggio tipico delle polemiche social più estreme. Musk ha rilanciato commenti di utenti schierati contro il governo di Madrid, rafforzando una narrazione che dipinge la proposta come un attacco alla libertà di espressione. La presa di posizione si è inserita in una tensione già esistente, alimentata dalle critiche mosse da Sánchez all’uso di X come cassa di risonanza per notizie manipolate, soprattutto in relazione alle recenti decisioni sull’immigrazione e sulla regolarizzazione dei lavoratori senza documenti.

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L’Europa e il modello australiano

La Spagna non si muove in solitudine. L’Australia ha già introdotto un divieto simile per i minori di 16 anni, mentre Grecia, Francia e Regno Unito stanno valutando limiti anagrafici leggermente inferiori. L’orientamento comune suggerisce una volontà di ridurre l’impatto delle piattaforme sulla crescita dei più giovani e di contenere fenomeni come cyberbullismo e propaganda digitale. Le istituzioni europee osservano con attenzione lo scontro tra Madrid e Musk, considerandolo un caso simbolico della nuova stagione normativa. Il dibattito non riguarda solo l’età di accesso, bensì la responsabilità legale delle aziende tecnologiche e il ruolo degli Stati nel regolare uno spazio virtuale che influisce sulla vita pubblica.

Tra accuse incrociate e dichiarazioni infuocate, la vicenda evidenzia una frattura sempre più netta tra chi difende l’autonomia delle piattaforme e chi invoca regole severe per tutelare i minori. La contrapposizione tra Elon Musk e Pedro Sánchez si è trasformata così in un episodio emblematico della battaglia globale sul controllo del digitale, dove politica, tecnologia e comunicazione si intrecciano in modo esplosivo.