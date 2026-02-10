MediaWorld: promo Apple a prezzi così bassi da farti strabuzzare gli occhi

Tra novità e grandi classici, MediaWorld ti regala il meglio del tech targato Apple con prezzi che invitano a scegliere senza esitazioni. Non serve cercare altrove: MediaWorld mette insieme stile, potenza e praticità in un unico spazio, rendendo l’esperienza di comprare più leggera e immediata. Lo store ti aspetta con promo eccezionali sotto ogni punto di vista, a partire dal brand, che tutti noi conosciamo, al device fino ad arrivare al costo spettacolare. Ti aspettano smartphone, cuffie ed anche accessori! Persino la Apple Pencil Pro è in promozione esclusiva! Metti il turbo e sbrigati a scegliere!
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Offerte Apple da MediaWorld imperdibili
Da MediaWorld le promozioni Apple diventano l’occasione ideale per rinnovare la propria tecnologia. Lo iPhone Air 256GB Nero siderale a 899 euro punta su velocità e design per chi vuole uno smartphone sempre reattivo. Gli utenti più creativi possono scegliere iMac 24” con Chip M4, 8 CPU 8 GPU, 16GB e 256GB Argento a 1349 euro, ideale per video, grafica e multitasking fluido. Per musica e lavoro silenzioso arrivano le AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore a 169 euro, leggere e pratiche. Gli sportivi trovano nel Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular in titanio naturale da 49 mm a 899 euro un alleato per allenamenti e avventure all’aperto. La produttività mobile cresce con la Magic Keyboard Folio per iPad A16 11ª generazione a 279 euro e con la Magic Mouse Multi-Touch nera a 99 euro, perfette per una scrivania ordinata. Chi ama disegnare o prendere appunti con precisione sceglie la Apple Pencil Pro a 135 euro. MediaWorld mette insieme tutte queste proposte in un’offerta coerente, pensata per chi vuole dispositivi Apple affidabili e pronti all’uso. Con MediaWorld la tecnologia resta accessibile e scegliere diventa più semplice.