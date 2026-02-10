Euronics: offerte al TOP per casa, bellezza e per la tecnologia

Euronics propone soluzioni per chi ama sperimentare in cucina, migliorare la propria routine di bellezza o prendersi cura della casa senza rinunciare a strumenti efficaci. Con il volantino Star Lovers, Euronics dimostra come sia quasi semplice creare una scelta variegata fatta di dispositivi di ogni tipo! I suoi clienti restano sempre soddisfatti e mai a mani vuote! Anche tu verrai ammaliato dai suoi prezzi tagliati e dai brand tanto rinomati? Probabile, anzi è certo! Preparati, perché verrai sopraffatto dalla voglia di acquistare! Cosa verrà a casa tua? Una friggitrice? O forse una piastra per capelli? Magari un lavatappeti!

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Prodotti per casa e bellezza

Da Euronics la cucina diventa più versatile grazie alla HIGO Friggitrice elettrica ad aria digitale 8L FA-80, proposta a 89,90 euro, perfetta per snack croccanti e ricette leggere, mentre la colazione si trasforma con il HIGO Tostapane con pinze TP-13 a 39,90 euro, pensato per chi cura ogni dettaglio. Per chi ama la bellezza, Euronics offre il ROWENTA Asciuga capelli HY8310F0-Nero a 99,90 euro, ideale per risultati professionali in casa, e per un tocco hi-tech, la DYSON Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT a 399 euro, un vero must per chi vuole uno stile impeccabile.

La cura personale resta centrale con l’ORAL-B Spazzolino elettrico IO6 SERIES, disponibile a 119,90 euro, mentre la pulizia della casa si semplifica con l’ARIETE Lavatappeti 2482 SPOT CLEANER HEAT PRO 750W a soli 89,90 euro. Con queste proposte, Euronics conferma la sua attenzione a ogni dettaglio, offrendo prodotti funzionali, pratici e all’avanguardia. Il volantino Star Lovers permette di scoprire facilmente tutte le novità e le promozioni, rendendo ogni visita da Euronics un’opportunità! Ora fai la tua scelta e sbrigati!