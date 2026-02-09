Samsung Galaxy A57 e Galaxy A37, il debutto è dietro l’angolo

Il produttore tech Samsung presenterà a breve la sua nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i prossimi Samsung Galaxy S26. A quanto pare, però, vedremo arrivare molto presto e con un netto anticipo anche alcuni smartphone appartenenti alla fascia media. Ci stiamo riferendo in particolare ai due modelli, ovvero i prossimi Samsung Galaxy A57 e Samsung Galaxy A37.

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Samsung potrebbe presentare a breve i nuovi Samsung Galaxy A57 e Samsung Galaxy A37

A quanto pare vedremo arrivare molto presto ben due nuovi smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy A57 e Samsung Galaxy A37. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, l’azienda potrebbe anticipare rispetto ai modelli dello scorso anno. I nuovi modelli potrebbero essere annunciati fra il 9 e il 15 febbraio 2026.

Si tratterebbe senz’altro di un bel anticipo, soprattutto se pensiamo che i precedenti modelli sono stati annunciato lo scorso anno durante il mese di marzo. Ad indicare ancora di più il loro imminente arrivo sul mercato, sono poi emerse in queste ore svariate certificazioni di rilievo. Il fratello maggiore, ovvero il Samsung Galaxy A57, è stato da poco certificato dall’ente Bluetooth SIG. Si tratta di una certificazione che viene rilasciata, per l’appunto, a pochi giorni dal debutto ufficiale sul mercato.

Per quanto riguarda design e presunte specifiche tecniche, poi, in queste settimane abbiamo avuto modo di scoprire numerose informazioni. Secondo quanto è emerso fino ad ora, i prossimi smartphone dell’azienda manterranno un design in linea con quello dei precedenti modelli. Il Samsung Galaxy A57 dovrebbe poi avere sulla parte frontale un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.6 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore dei selfie. Le sue prestazioni dovrebbero invece essere affidate al soc Exynos 1680.