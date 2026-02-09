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Per Android il 2026 sarà l’anno della nuova cadenza

Google ridisegna sviluppo e rilasci del sistema operativo Android per il 2026, puntando su continuità e maggiore prevedibilità.

scritto da Manuela Poidomani 0 commenti 1 Minuti lettura
Android 2026

Il 2026 sarà il primo anno completo a mostrare gli effetti del nuovo ciclo di rilascio di Android. Google ha rivoluzionato tempistiche e modalità di sviluppo nel corso del 2025. Il cambiamento più evidente riguarda l’anticipo del major update. La nuova versione di Android arriva ora nel secondo trimestre. Questo spostamento ha trascinato con sé l’intero calendario. È cambiato anche il modo di testare il sistema. Le Developer Preview sono state eliminate. Al loro posto è arrivato il canale Canary, attivo tutto l’anno. A questo si affiancano Beta, Stabile e AOSP. Il risultato è un flusso più continuo di novità.

Nel 2026 i Pixel riceveranno build mensili su più canali. Le Canary mostreranno in anticipo funzioni future e primi indizi di Android 18. Le Beta accompagneranno ogni fase di sviluppo trimestrale. Il canale stabile manterrà aggiornamenti mensili regolari. Due momenti chiave scandiranno l’anno. A giugno arriverà Android 17 stabile. A dicembre toccherà ad Android 17 QPR2. Anche il codice AOSP seguirà questo schema semplificato. I rilasci pubblici saranno solo due. Uno a metà anno e uno a fine anno.

Canary, Beta e AOSP: come funziona davvero il nuovo ciclo Android 2026

La base di tutto è il modello trunk stable, adottato in modo definitivo. Lo sviluppo procede su un unico ramo principale. Le funzioni vengono attivate gradualmente. Il canale Canary è il più sperimentale. Offre build mensili per Pixel e Android Studio. Qui nascono idee e cambiamenti profondi. Il canale Beta è più stabile e pubblico. Anticipa gli aggiornamenti trimestrali destinati agli utenti. Ogni trimestre ha un proprio ciclo di Beta. Alcuni introducono solo funzioni. Altri portano nuove API.

Il canale stabile resta il punto di riferimento. Qui arrivano patch di sicurezza, bug fix e versioni definitive. I Pixel continuano a ricevere update ogni mese. Le nuove funzioni possono arrivare anche tramite Pixel Drop. Questi rilasci sono ormai indipendenti dal sistema. L’ultimo tassello è AOSP. Google ha ridotto i drop da quattro a due all’anno. Questo aiuta produttori e sviluppatori. Preparare aggiornamenti diventa più semplice. Il 2026 rappresenta quindi un banco di prova. Android entra in una fase più matura. Meno scossoni, più continuità.

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Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.

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