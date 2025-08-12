Samsung Exynos

Il nuovo SoC Exynos 1680, destinato a equipaggiare il futuro Samsung Galaxy A57, ha fatto la sua comparsa su Geekbench, segnando l’inizio della sua avventura pubblica. Si tratta dell’erede diretto di Exynos 1580, già visto sul Galaxy A56, e promette un salto di qualità importante per la fascia media. I primi avvistamenti del chip risalgono a fine maggio, ma ora i test offrono un quadro più chiaro delle sue capacità.

Prime prestazioni e GPU Xclipse 550

Nei benchmark, l’Exynos 1680 appare con il codice S5E8865 e ottiene un punteggio OpenCL di 6.330 punti, evidenziando le prestazioni della GPU Xclipse 550. Quest’ultima sarebbe basata sull’architettura RDNA 3.5 di AMD, la stessa utilizzata dal top di gamma Exynos 2500, portando così in fascia media una tecnologia finora riservata ai modelli premium. Questo upgrade apre scenari interessanti soprattutto in termini di grafica, con la possibilità di offrire un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata

L’adozione di RDNA 3.5 su un processore di fascia media rappresenta una scelta strategica per Samsung, che punta a rafforzare la competitività del suo portafoglio prodotti contro rivali come Qualcomm e MediaTek. L’architettura, sviluppata in collaborazione con AMD, promette un miglioramento sensibile nelle prestazioni grafiche, con potenziale supporto a tecnologie avanzate come ray tracing e super-resolution anche su dispositivi più economici. Un passo che potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti per questa fascia di mercato.

Sul fronte della concorrenza, l’Exynos 1680 dovrà vedersela con il Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm e il Dimensity 8300 di MediaTek, entrambi già apprezzati per l’equilibrio tra prestazioni e consumi. Il vantaggio di Samsung potrebbe risiedere proprio nella componente grafica, se la GPU Xclipse 550 saprà garantire fluidità e qualità visiva superiori nei titoli più complessi. L’obiettivo sembra essere quello di alzare il livello minimo della fascia media, offrendo funzionalità finora appannaggio dei top di gamma.

Secondo le informazioni disponibili, il debutto dell’Exynos 1680 avverrà con il Samsung Galaxy A57, ma non è escluso che in futuro possa essere adottato anche da altri modelli della stessa fascia e persino da smartphone più economici. Una strategia che permetterebbe a Samsung di sfruttare economie di scala e uniformare le prestazioni grafiche di buona parte della gamma. Il device i prepara quindi a essere uno dei protagonisti della prossima generazione di smartphone di fascia media. L’integrazione dell’Exynos 1680 potrebbe rappresentare un salto prestazionale rispetto al predecessore, soprattutto nella gestione di giochi e applicazioni graficamente impegnative. Se i risultati di Geekbench verranno confermati nei test reali, il dispositivo potrebbe collocarsi in una posizione di rilievo tra i modelli di pari categoria.