Samsung Exynos

Samsung potrebbe ampliare la sua linea di chip Exynos con un nuovo modello, l’Samsung Exynos 1680: prime specifiche tecniche in vista del 2026, il cui debutto è atteso nel corso del 2026. Le prime tracce del SoC sono apparse in rete, suggerendo l’avvio dei test interni da parte del colosso sudcoreano.

Chip per la fascia media con supporto 5G

Il Samsung Exynos 1680 si inserirà nella fascia media del mercato e dovrebbe rappresentare l’erede dell’Exynos 1380. Il chip è identificato con il codice S5E8845 e sarà compatibile con connettività 5G, come confermato dalla documentazione tecnica iniziale. L’utilizzo previsto è in smartphone Galaxy A di prossima generazione.

Specifiche tecniche ancora da definire

Al momento non sono note le specifiche complete dell’Exynos 1680, ma secondo le indiscrezioni emerse, il SoC sarà realizzato con un processo produttivo avanzato, probabilmente a 4 nm, e punterà a migliorare prestazioni ed efficienza energetica rispetto al predecessore. Il supporto per display ad alta frequenza di aggiornamento e fotocamere fino a 200 MP è ipotizzabile, seguendo l’evoluzione degli Exynos precedenti.

Integrazione nei Galaxy A 2026

Il nuovo chip Exynos potrebbe debuttare su modelli come Galaxy A56 o Galaxy A76, attesi nel primo semestre del 2026. Samsung potrebbe decidere di mantenere la distinzione tra chip Exynos e Snapdragon a seconda dei mercati, come già accaduto per le attuali generazioni. L’Exynos 1680 servirebbe quindi a consolidare l’autonomia progettuale di Samsung nel medio gamma.

Il ritorno a pieno regime dei chip Exynos si inserisce nella strategia di Samsung di ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Qualcomm. Dopo i rallentamenti registrati con Exynos 2200, l’azienda sembra determinata a migliorare il livello tecnico dei propri processori, come dimostra anche il previsto arrivo dell’Exynos 2500 per la gamma flagship. Il 1680 sarà quindi un tassello chiave nella gamma Galaxy del prossimo biennio. Nelle notizie correlate, segnaliamo che in estate ci sarà un nuovo evento Galaxy Unpacked con tanti nuovi prodotti.