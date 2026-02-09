Oppo Find X9s, svelati chipset e specifiche chiave per il debutto globale

Oppo Find X9s inizia a delinearsi con maggiore chiarezza in vista del lancio. Il brand cinese si prepara ad ampliare la gamma premium affiancando al modello Ultra una variante pensata per un pubblico più ampio, senza rinunciare a soluzioni tecniche di alto livello. Il debutto in Cina è atteso nel secondo trimestre del 2026, con una successiva distribuzione anche fuori dal mercato domestico.

A far luce su uno degli elementi centrali del dispositivo è un nuovo report di SmartPrix, che anticipa il chipset scelto per Find X9s e offre un primo quadro del suo posizionamento.

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Il chip scelto e la strategia di Oppo

Secondo le informazioni disponibili, Find X9s sarà equipaggiato con il MediaTek Dimensity 9500s, una piattaforma presentata di recente e già adottata da smartphone come Redmi Turbo 5 Max. La scelta conferma la volontà di Oppo di puntare su prestazioni elevate ed efficienza energetica, due aspetti su cui MediaTek sta investendo in modo sempre più deciso.

L’adozione di questo SoC suggerisce un posizionamento di fascia alta, pensato per competere nel segmento premium senza necessariamente ricorrere alle soluzioni più costose sul mercato. Un approccio coerente con la strategia di Oppo negli ultimi anni, sempre più orientata a differenziare l’offerta mantenendo un equilibrio tra potenza e consumi.

Display, batteria e fotocamere

Le indiscrezioni parlano di un display OLED LTPS da 6,3 pollici con risoluzione 1,5K, una diagonale che confermerebbe un formato relativamente compatto rispetto agli standard attuali. Sotto lo schermo sarebbe integrato un sensore di impronte ultrasonico, soluzione tipica dei modelli di fascia più alta.

Il dato che colpisce di più riguarda però la batteria. Find X9s dovrebbe montare un’unità da 7.000 mAh, valore decisamente elevato per uno smartphone di queste dimensioni, con supporto anche alla ricarica wireless. Un elemento che potrebbe rappresentare uno dei principali punti di forza del dispositivo.

Per il comparto fotografico si parla di una configurazione a due sensori, con una fotocamera principale da 200 MPaffiancata da un ultra-grandangolare da 50 MP, scelta che privilegia la qualità degli scatti principali mantenendo una struttura più essenziale.