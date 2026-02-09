Samsung Galaxy S: per questi modelli arriva l’addio al supporto

Come sicuramente saprete quando un dispositivo arriva sul mercato, non viene semplicemente rilasciato, ma l’azienda si occupa di mantenerlo aggiornato nel corso degli anni tramite una campagna di supporto software che ha il compito di integrare gli aggiornamenti di sicurezza ma anche gli aggiornamenti maggiori di sistema che includono nuove versioni del sistema operativo.

Per quanto riguarda questa dinamica Samsung sicuramente fa da maestra grazie soprattutto alle recenti politiche che vedono i top di gamma ma anche altri dispositivi godere di ben sette anni di aggiornamenti software garantiti, tale discorso vale per tutti i dispositivi rilasciati dopo Galaxy S24 ma non per quelli rilasciati prima, non a caso l’inizio di questo 2026 per 2 famiglie di Galaxy S rappresenterà la cessazione del supporto software con l’addio agli aggiornamenti.

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I modelli senza supporto

Le due serie di smartphone che perderanno il supporto software nel corso del 2026 sono due, nello specifico tutta la gamma appartenente a S21, di conseguenza S21, S21+ e S21 Ultra usciti nel 2021, insieme anche ai modelli S22, in questo caso dunque modello plus e modello ultra a loro volta, usciti ovviamente nel 2022, c’è però da fare una distinzione, per quanto riguarda i modelli S21, lo stop è definitivo e completo, nessuno dei tre modelli infatti appare più all’interno delle pagine di aggiornamenti mensili né trimestrali, il discorso invece cambia per quanto riguarda la generazione successiva, in questo caso il infatti il supporto non è raggiunto la cessazione completa, bensì riceverà un rallentamento di passo, i dispositivi infatti passeranno dagli aggiornamenti mensili a quelli trimestrali, dinamica tipica per quanto riguarda i dispositivi che si avviano nell’ultima fase del supporto software, un ulteriore eccezione è rappresentata da Galaxy S21 FE, il quale essendo uscito dopo passerà anche egli agli aggiornamenti trimestrali invece che perderli completamente.

Ovviamente in termini pratici per chi possiede questi dispositivi, non cambierà assolutamente nulla dal momento che continueranno a funzionare regolarmente, l’unico problema è che nel corso del tempo questi ultimi diventeranno più esposti a pericoli perché non riceveranno più gli aggiornamenti di sicurezza.