MediaWorld ti regala il TOP delle promo Apple: alta tecnologia e grande convenienza

A San Valentino, tra una fetta di torta di mele e un caffè caldo, MediaWorld porta un’attenzione speciale agli amanti della tecnologia. Le promozioni Apple dello store diventano un’occasione perfetta per sorprendere con regali funzionali e di stile, perfetti per chi ama esplorare il mondo digitale. Con MediaWorld, ogni acquisto è pensato per essere semplice, chiaro e vantaggioso, offrendo soluzioni che uniscono praticità e design. Che si tratti di dispositivi per lavoro, per creatività o per intrattenimento, MediaWorld propone strumenti all’avanguardia per ogni appassionato Apple, rendendo più facile trovare l’accessorio giusto o il regalo perfetto per il partner tech-addicted.

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Tutto il mondo Apple

MediaWorld offre l’iPhone Air 256GB Nero siderale a 899 euro, un mix perfetto di velocità e stile pensato per chi vuole un device sempre pronto. Gli utenti creativi troveranno nello iMac 24” con Chip M4, 8 CPU 8 GPU, 16GB e 256GB Argento a 1349 euro una macchina potente per video, grafica e multitasking senza limiti. Per chi ama ascoltare musica o lavorare in silenzio, le AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore a 169 euro diventano compagne leggere ma efficaci. Gli sportivi e gli avventurieri possono inoltre contare sull’Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular in titanio naturale da 49 mm a 899 euro, ideale per allenamenti e attività all’aperto.

La produttività mobile si completa poi con la Magic Keyboard Folio per iPad A16 11ª generazione a 279 euro e con la Magic Mouse Multi-Touch nera a 99 euro, perfette per una scrivania ordinata. Chi ama disegnare o prendere appunti con precisione troverà nella Apple Pencil Pro a 135 euro lo strumento ideale. Tutte queste proposte rendono MediaWorld un punto di riferimento per chi cerca tecnologia Apple accessibile, con offerte intelligenti e vantaggiose. Con MediaWorld, scegliere dispositivi all’avanguardia diventa una gioia.