Lenovo Yoga Tab: un folle sconto Amazon fa crollare il prezzo a 499 euro

Prezzo del tutto interessante quello proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon per acquistare il Lenovo Yoga Tab. Un dispositivo che consente di liberare la propria visione lasciando volare l’immaginazione. Ciò grazie alla presenza di un display da 11,1″, dotato di risoluzione 3.2K e un rapido refresh rate di 144 Hz. Non a caso, il costruttore ha deciso di progettare questo device per aiutare gli utenti come voi a esprimere le idee e aumentare la produttività, grazie alla sua nitidezza, precisione e straordinaria versatilità.

Eccellente potenza con il processore Snapdragon 8 Gen 3 che permette di superare i confini dell’immaginazione. Esplorando nuovi orizzonti, ottimizzando il multitasking, accelerando la creatività e migliorando le prestazioni delle applicazioni più esigenti, per rendere le attività creative più rapide ed efficienti.

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Lenovo Yoga Tab a un prezzo speciale su Amazon

Come anticipato in apertura, questo tablet si contraddistingue principalmente grazie alla presenza di un display da 11,1″, dotato di risoluzione 3.2K e un rapido refresh rate di 144 Hz. A un’esperienza visiva eccellente viene affiancata una qualità sonora ottimale. Vivere ogni dettaglio con maggiore ricchezza e bassi più profondi è possibile grazie al sistema audio premium di Lenovo, dotato di doppi tweeter per alti nitidi e doppi driver per i bassi, che offrono una profondità immersiva. Goditi ogni nota, battito e suono con una qualità superiore guardando contenuti in streaming o giocando.

Eccellente anche l’autonomia. Fino a 12 ore di streaming su YouTube, 12 ore di navigazione web, 85 ore di riproduzione musicale e 1.013 ore in standby, mantenendo il device sempre carico. Perfetto, dunque, sia per lavorare che per studiare. Con il prezzo di 499 euro proposto oggi da Amazon, grazie al -9% di sconto, il Lenovo Yoga Tab diventa imperdibile. Approfittate subito dello sconto!