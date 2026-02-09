Amazon: in arrivo in Italia le nuove Smart TV

Amazon torna a farsi notare nel mercato delle smart TV rinnovando in modo deciso la propria gamma Fire TV. Il debutto del nuovo modello di punta Fire TV Omni QLED, affiancato dalla seconda generazione delle Fire TV Serie 2 e Serie 4, segna un passo avanti importante. L’obiettivo è rendere la TV sempre più centrale nella casa, capace di adattarsi alle abitudini di chi la utilizza senza richiedere continue regolazioni manuali. Nello specifico, la nuova Fire TV Omni QLED rappresenta il fiore all’occhiello della proposta Amazon. Disponibile nei formati da 50, 55 e 65 pollici, si presenta come una smart TV più reattiva rispetto al modello precedente. Con un incremento di velocità che arriva al 40%. Anche il pannello fa un bel salto in avanti: la luminosità cresce del 60% e il numero di zone di local dimming quasi raddoppia. Con benefici evidenti soprattutto nelle scene ad alto contrasto, dove i neri risultano più profondi e i bianchi più intensi. Il supporto a Dolby Vision e HDR10+ Adaptive contribuisce a una resa visiva più dinamica. Mentre la gestione automatica dei colori in base alla luce ambientale evita l’effetto “schermo abbagliante” nelle stanze poco illuminate.

Smart TV Amazon: ecco le caratteristiche dei nuovi modelli

Uno degli aspetti più interessanti è l’introduzione della tecnologia OmniSense, che permette alla TV di accendersi in automatico quando rileva la presenza di una persona nella stanza. Ciò mostrando fotografie o opere d’arte quando non è in uso. Non manca Alexa, sempre pronta a rispondere ai comandi vocali. Ciò per avviare contenuti, cambiare impostazioni o semplicemente chiedere informazioni. Il tutto senza bisogno del telecomando. Riguardo i prezzi, Amazon gioca la carta delle promozioni. Fino al 10 febbraio il modello da 50 pollici scende da 699,99 a 479,99 euro. Il 55 pollici passa a 529,99 euro e il 65 pollici viene proposto a 749,99 euro.

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Accanto al modello di punta arrivano anche le nuove Fire TV Serie 2 e Serie 4 di seconda generazione. Sono pensate per chi cerca una smart TV completa, ma più economica. La Serie 2 resta ancorata alla risoluzione HD, mentre la Serie 4 punta sul 4K. Entrambe condividono un nuovo processore quad-core che garantisce prestazioni superiori del 30% rispetto al passato. Anche qui debutta OmniSense, insieme a una funzione dedicata all’audio “Intensificatore“. Quest’ultima permette di amplificare le voci nei dialoghi senza alterare i suoni. La Serie 2 viene proposta nei formati da 32 e 40 pollici. Con prezzi promozionali che partono da 169,99 euro. Mentre la Serie 4 è disponibile da 43, 50 e 55 pollici. Le offerte vanno dai 299,99 ai 399,99 euro. Una gamma ampia, pensata per coprire esigenze diverse. Confermando così l’intenzione di Amazon di presentare novità per ogni fascia del mercato smart TV.