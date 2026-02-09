Alfa Romeo celebra 75 anni con l’Arma dei Carabinieri

Alfa Romeo ha scelto di celebrare il 75° anniversario della propria collaborazione con l’Arma dei Carabinieri anche in occasione dell’evento sportivo “Arma 1814 Ski Challenge”. La manifestazione rievoca una delle più complesse esercitazioni alpine del Corpo e oggi rappresenta una suggestiva rassegna sportiva.

Tra gli eventi dedicati al grande pubblico e le gare di sci, il brand Alfa Romeo ha mostrato tutto il supporto che da sempre offre ai Carabinieri. La Giulia Quadrifoglio in livrea istituzionale, recentemente donata da Stellantis come vettura di servizio, è stata una delle protagoniste della manifestazione.

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La vettura rappresenta la declinazione più sportiva disponibile in gamma, con soluzioni tecniche derivanti dal mondo delle competizioni e applicate alla produzione di serie. Il logo del Quadrifoglio Verde non è solo un vezzo stilistico ma assicura un’esperienza di guida senza compromessi.

Scopri come Alfa Romeo celebra il 75° anniversario con l’Arma dei Carabinieri all’evento Arma 1814 Ski Challenge.

Le prestazioni sono assicurate dal potente motore V6 da 2.9 litri che eroga 520 CV sulle ruote posteriori. L’ampio utilizzo della fibra di carbonio consente di alleggerire la vettura mentre l’impianto frenante carboceramico offre prestazioni eccezionali anche in frenata.

Ricordiamo che la collaborazione tra Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri affonda le proprie radici nella storia. Già dal secondo dopoguerra, la Casa del Biscione era impegnata con la 1900 M “Matta” del 1951. Nel corso degli Anni ’60 la Giulia ha portato alla nascita della “Gazzella” del Nucleo Radiomobile.

Da allora si sono susseguite Alfetta, 90, 75, 155, 156 e 159, Giulietta, Giulia, Tonale e la recente Giulia Quadrifoglio. Molte di queste vetture uniche sono esposte presso il Museo Alfa Romeo nella sezione dedicata alle “Alfa Romeo in Divisa”.

Come affermato da Santo Ficili, CEO Alfa Romeo: “75 anni di unione con l’Arma dei Carabinieri rappresentano un legame che va oltre la semplice collaborazione. Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri condividono da sempre gli stessi valori: dedizione, coraggio, eccellenza italiana. Questo anniversario rappresenta per noi un orgoglio profondo e un impegno rinnovato nel mettere il meglio della nostra tecnologia e della nostra passione al servizio di chi protegge il Paese ogni giorno”.