Gemini si prepara agli avatar 3D: in arrivo “Personaggi”, come gli Alter Ego di Android XR

Lo sviluppo di Gemini continua a muoversi su più fronti e, nelle ultime ore, sono emersi nuovi segnali che suggeriscono un’evoluzione interessante e piuttosto inedita. Google starebbe infatti lavorando a una funzione che permetterà di creare avatar 3D realistici a partire da un video selfie, una soluzione molto simile a quella già vista sui visori XR.

Non si tratta di una novità isolata: la funzione è emersa più volte negli ultimi giorni sotto nomi diversi, ma ora iniziano a delinearsi contorni più chiari. L’obiettivo sembra essere quello di colmare il divario tra l’esperienza offerta dagli smartphone e quella, decisamente più avanzata, dei dispositivi di realtà estesa.

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Spunta la funzione “Personaggi” nell’app Google

Analizzando la versione 17.4.66 beta dell’App Google, che funge da contenitore principale per Gemini su Android, l’insider AssembleDebug ha individuato nuovi riferimenti a una funzione chiamata “Personaggi”. Nei file interni dell’app, questa funzione è identificata dal nome in codice wasabi.

Il dettaglio interessante è che lo stesso nome in codice viene utilizzato da Google all’interno di Android XR per indicare gli avatar 3D utilizzati nelle videochiamate su Meet. In quel contesto, la funzione è conosciuta come Your Likeness, tradotta in Italia con il nome Alter Ego.

Non è verifica video: è creazione di avatar

In un primo momento, alcune tracce individuate nella versione web di Gemini avevano fatto pensare a un sistema di verifica dei video generati dall’AI. Con il progredire delle analisi, però, questa ipotesi è stata scartata. Tutto indica che la funzione in sviluppo per Gemini sia orientata alla creazione di avatar 3D personali, non al controllo dei contenuti. Il parallelo più diretto è con gli avatar già disponibili in Google Meet e con la funzione Persona introdotta da Apple sui visori Vision Pro. Anche in questo caso, l’idea è quella di rappresentare l’utente in forma digitale, partendo da una scansione visiva reale.

Come funzioneranno i “Personaggi”

L’insider è riuscito ad attivare parzialmente l’interfaccia della funzione, mostrando lo stato attuale dello sviluppo. Personaggi comparirà come una nuova voce nel menu dell’app Gemini, lo stesso da cui si gestisce l’account e le impostazioni principali. Accedendo alla sezione, l’utente potrà registrare la propria “somiglianza”. Il flusso prevede la registrazione di un video selfie, che verrà poi utilizzato dall’intelligenza artificiale per generare un avatar 3D basato sui tratti reali della persona. L’interfaccia permetterà anche di modificare o eliminare gli avatar creati. Al momento, la fase di registrazione non è ancora funzionante, ma questo è coerente con lo stato embrionale della funzione. L’interfaccia esiste, ma il motore che genera effettivamente l’avatar non è ancora attivo.