UE, un piano da centinaia di milioni per proteggere la rete sottomarina

L’UE si muove per la difesa delle infrastrutture digitali più delicate e meno visibili. Bruxelles infatti ha annunciato un nuovo pacchetto di investimenti da 347 milioni di euro destinato alla sicurezza dei cavi sottomarini. Si tratta della rete nascosta che sostiene quasi l’intero traffico dati tra i continenti. Parliamo quindi di collegamenti fondamentali per Internet. Ma non solo. Anche per il funzionamento della finanza, dei servizi pubblici e di numerosi altri settori.

Negli ultimi anni, e in particolare nel corso del 2025, l’attenzione su queste infrastrutture è cresciuta a causa dell’aumento di incidenti e potenziali minacce. Danni accidentali, guasti tecnici e possibili atti di sabotaggio hanno reso evidente quanto questi cavi siano vulnerabili, oltre il loro ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Da qui la decisione della UE di intervenire con un programma strutturato. Una soluzione pensata per rafforzare la prevenzione e garantire tempi di intervento più rapidi in caso di emergenza.

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Progetti e tecnologie intelligenti nel piano UE

Il cuore del nuovo programma è rappresentato dal Cable Security Toolbox. Si tratta di un insieme di strumenti progettati per migliorare il monitoraggio e coordinare la risposta a eventuali incidenti. L’iniziativa nasce da una valutazione dei rischi condotta a livello europeo, con il contributo diretto degli Stati membri, e punta a rendere la rete più resistente agli imprevisti.

In contemporanea, la Commissione ha individuato 13 aree considerate prioritarie, classificate come Progetti di Interesse Europeo. Questi interventi guideranno gli investimenti pubblici nei prossimi anni, con una pianificazione che si estende fino al 2040. L’obiettivo? Costruire una rete di collegamenti più solida e ridondante, capace di garantire continuità anche in situazioni di crisi o interruzioni improvvise.

Tra le novità previste c’è anche l’introduzione di cavi dotati di sensori. Quest’ultimi saranno in grado di raccogliere informazioni in tempo reale su condizioni marine e attività sismica. Tale tecnologia dovrebbe così facilitare la prevenzione dei danni e velocizzare le operazioni di riparazione. Per la UE, il rafforzamento delle infrastrutture rappresenta quindi un elemento fondamentale nella costruzione della propria sovranità digitale e nella tutela dei servizi su cui si regge l’economia moderna.