Apple sperimenta una nuova strategia per il suo pieghevole

Per la prima volta dopo anni, Apple si prepara a lanciare un nuovo prodotto senza il consueto ruolo di apripista. Il debutto del primo iPhone pieghevole è, infatti, atteso per la fine del 2026. Lancio che presenterà una strategia decisamente diversa. A tal proposito, non ci saranno sorprese radicali né innovazioni dirompenti. Il dispositivo adotterà un formato già conosciuto e consolidato nel settore. Le anticipazioni raccolte da Mark Gurman per Bloomberg descrivono un approccio che guarda direttamente al successo dei pieghevoli già esistenti. Tale scelta, che segna una rottura con l’abituale tendenza di Apple a progettare internamente ogni elemento chiave, rappresenta un cambio di passo pragmatico e calcolato.

Apple: la nuova strategia per i pieghevoli

Ma l’assenza di una rottura tecnologica non pregiudica il potenziale impatto del prodotto. Al contrario, Apple sembra intenzionata a sfruttare una leva ben più potente dell’innovazione tecnica. Ovvero quella del desiderio inespresso. Da anni una parte dell’utenza iOS guarda con interesse al mondo dei pieghevoli, pur rifiutandosi di abbandonare l’ecosistema Apple per un’alternativa Android. È proprio su tale attesa che l’azienda intende costruire il lancio.

Ovviamente, Apple non si limiterà a replicare ciò che esiste. I lavori in corso si concentrano su aspetti ancora irrisolti nei dispositivi attuali. Come, ad esempio, la piega visibile al centro dello schermo o la resistenza del sistema di apertura. Allo stesso tempo, è previsto un aggiornamento sostanziale al software, con la versione iOS 27 pensata per dialogare al meglio con il nuovo formato, prendendo ispirazione anche da iPadOS. L’obiettivo è creare un’esperienza d’uso che sfrutti davvero le potenzialità del display pieghevole, senza che il formato resti una semplice trovata estetica.

Con il suo nuovo dispositivo, dunque, Apple punta a trasformare qualcosa di già esistente in un nuovo standard. Non resta che attendere e scoprire come tale iPhone pieghevole si inserirà all’interno del settore dei dispositivi pieghevoli.