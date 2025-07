Avatar: Fuoco e Cenere, il primo trailer ci porta nuovamente su Pandora

Il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere è stato ufficialmente pubblicato da 20th Century Studios. Il filmato, disponibile ina anteprima esclusivamente al cinema, è stato pubblicato nelle scorse ore anche su YouTube.

Il terzo capitolo della saga creata da James Cameron ci permetterà di esplorare nuovamente Pandora seguendo le vicende della famiglia Sully. Nuove sfide attendono Jake Sully, interpretato da Sam Worthington, che al suo fianco avrà sempre Neytiri (Zoe Saldana); Kiri (Sigourney Weaver) e tutti gli altri membri della famiglia.

A giudicare dalle primissime immagini, il Colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang) divenuto un Avatar sarà nuovamente uno degli antagonisti di questa pellicola, ma non sarà il solo. Infatti, la famiglia Sully si troverà a confrontarsi con due nuovi clan che abitano Pandora.

Il Popolo della Cenere e il Popolo del Vento faranno la propria comparsa, mostrando nuovi Na’vi che si sono adattati per vivere su mongolfiere e tra i vulcani. Queste nuove aree geografiche del pianeta influenzeranno in maniera importante il modo di vivere nella natura di questi clan.

Se il Popolo del Vento aiuterà Sully nella propria missione, il Popolo della Cenere darà particolare filo da torcere al protagonista. Inoltre, il ritorno delle forze dalla RDA capeggiate dal Colonnello Miles Quaritch non renderà la vita semplice al Metkayina, nuova casa della famiglia Sully.

Il debutto di Avatar: Fuoco e Cenere al cinema è fissato per il prossimo 17 dicembre. Alla regia troviamo nuovamente James Cameron, il quale ha curato anche la sceneggiatura e ha già gettato le basi per il prossimo capitolo, il cui debutto è atteso nel 2029. Per il momento non possiamo che goderci le splendide immagini di questo trailer che ci mostra Pandora in tutta la sua bellezza. Ancora una volta, l’elevatissima qualità tecnica della pellicola sarà al centro dell’esperienza di visione.