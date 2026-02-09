Google Telefono ora può registrare le telefonate su Pixel anche da noi

Dopo essere stata annunciata ufficialmente lo scorso settembre e resa disponibile in altri mercati a partire da novembre, la registrazione nativa delle chiamate di Google Telefono ha finalmente iniziato a comparire anche sui Pixel in Italia. Il rollout è reale, ma al momento limitato agli utenti che utilizzano la versione beta dell’app, segno che Google sta procedendo con la consueta cautela.

La funzione riguarda tutti i Pixel dal Pixel 6 in avanti, con una distinzione importante: è pensata per i modelli che non supportano Call Notes, la funzionalità più avanzata disponibile solo dalle generazioni più recenti e, per ora, non attiva nel nostro Paese.

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Una novità storica per gli smartphone Google

Il dato interessante è che, pur essendo prevista a livello di sistema da Android 9, Google non aveva mai integrato direttamente la registrazione delle chiamate sui propri Pixel. Finora la funzione era accessibile solo tramite implementazioni dei produttori o soluzioni di terze parti. Con questo aggiornamento, Google colma finalmente una lacuna storica della propria app Telefono, offrendo una soluzione nativa, coerente con le normative locali e integrata a livello di sistema.

Una volta ricevuto l’aggiornamento, nelle impostazioni di Google Telefono compare una nuova voce dedicata alla Registrazione della chiamata, all’interno della sezione Assistenza chiamate. La funzione risulta attiva di default, ma può essere disattivata in qualsiasi momento. Le opzioni disponibili permettono una gestione piuttosto completa. È possibile impostare l’eliminazione automatica delle registrazioni, scegliendo tra più intervalli temporali, oppure cancellarle manualmente tutte in una volta. Il sistema mostra anche quante registrazioni sono presenti e lo spazio occupato sul dispositivo.

Registrazione automatica: quando e con chi

Google consente anche di automatizzare il processo. L’utente può decidere di registrare automaticamente le chiamate con numeri non salvati in rubrica, oppure selezionare manualmente specifici contatti per i quali attivare sempre la registrazione. Attivando queste opzioni, viene mostrato un avviso legale che chiarisce come entrambe le parti della chiamata verranno informate della registrazione, in linea con le normative sulla privacy.

Dal punto di vista pratico, alla prima chiamata utile compare un messaggio che chiede di accettare i termini della funzione. Una volta confermato, la registrazione può essere avviata direttamente durante la chiamata. Quando si preme “Registra”, parte un avviso vocale automatico, riprodotto sia per il chiamante sia per l’interlocutore, che informa che la conversazione verrà registrata. Dopo un breve countdown di tre secondi, la registrazione ha inizio. Il controllo della funzione avviene dal menu Assistenza chiamate, accessibile durante la telefonata, lo stesso pannello che ospita altre funzioni avanzate dell’app.