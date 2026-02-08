TIM contro i call center: chiamate estere bloccate

TIM ha introdotto una novità che molti apprezzeranno: Stop Spam. Parliamo di una funzione pensata per contrastare le chiamate provenienti da numerazioni straniere. Dopo l’aggiornamento dell’app MyTIM, la feature compare direttamente nella schermata principale e consente di selezionare i Paesi dai quali accettare le chiamate. I contatti esteri salvati in rubrica non vengono bloccati, garantendo un accesso libero a numeri conosciuti. L’attivazione richiede il consenso all’accesso alla rubrica e la configurazione di MyTIM come app predefinita per l’identificazione delle chiamate e dello spam. La funzione è disponibile solo per dispositivi Android con sistema operativo 10 o superiore, una limitazione dettata dalle possibilità offerte dal sistema operativo stesso.

Filtri contro il CLI spoofing

Il servizio TIM nasce in risposta all’evoluzione dei call center molesti, che hanno aggirato i filtri tradizionali contro il CLI spoofing chiamando dall’estero con numeri italiani falsificati. Queste chiamate non erano intercettate automaticamente dai sistemi esistenti, lasciando gli utenti in balia di contatti indesiderati difficili da bloccare. La nuova funzione di TIM mira a ridurre questo problema, offrendo agli utenti la possibilità di filtrare le chiamate straniere senza rinunciare però ai contatti conosciuti. La gestione dello spam diventa più controllata, con un intervento diretto da parte dell’app per identificare numeri sospetti e impedire l’accesso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Al momento, non è chiaro se Stop Spam sarà disponibile anche per iPhone. Apple mantiene regole più stringenti sull’accesso delle app a elementi fondamentali del sistema, e la recente versione di MyTIM per iOS, la 7.3.3, introduce esclusivamente ottimizzazioni per la disattivazione delle offerte TimVision. La funzione contro le chiamate estere non è menzionata nel changelog, evidenziando la differenza di libertà operativa tra Android e iOS. Gli utenti iPhone possono quindi continuare a ricevere chiamate indesiderate senza un filtro diretto, mentre su Android l’aggiornamento porta strumenti molto utili per limitare il disturbo dei call center internazionali. Quanti saranno gli utenti ad usare il servizio?