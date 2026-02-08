Esselunga: oggi il Samsung Galaxy A16 LTE ad un prezzo FOLLE

Quando si parla di promozioni che fanno notizia, Esselunga sa come attirare attenzione. Tra spazi dedicati alla tecnologia e offerte pensate per chi ama restare connesso, Esselunga propone sconti davvero hot. Esselunga punta su una comunicazione diretta, fatta di sconti mirati e disponibilità limitata, perfetta per chi cerca un regalo o un qualcosa per sé. Non servono lunghe ricerche online, basta fermarsi da Esselunga per scoprire una proposta che mescola digitale e convenienza. La tecnologia può essere alla portata di tutti e diventare persino la protagonista di San Valentino.

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Offerte tech esclusive firmate Esselunga

Da Esselunga spicca ora il Samsung Galaxy A16 LTE, proposto a 99 euro come soluzione pratica per chi vuole tanto senza complicazioni. Da Esselunga la tecnologia diventa immediata: un display da 6,7 pollici pensato per video, foto e meme, un processore Octa-Core con 4 GB di RAM che mantiene tutto fluido e una batteria da 5.000 mAh pronta a seguire l’intera giornata. Esselunga abbina a queste caratteristiche una comunicazione semplice, che rende l’acquisto veloce e intuitivo. Il comparto immagini con tripla fotocamera 50+5+2 Mpixel regala scatti pronti per i social, mentre la fotocamera frontale da 13 Mpixel aiuta a trovare la posa giusta in pochi secondi.

Non manca il lettore di impronte digitali, dettaglio che aggiunge sicurezza e praticità. Esselunga costruisce così un’offerta chiara: un solo modello, tanta sostanza. La promozione è spinta tra sconti esclusivi e disponibilità limitata, invitando a muoversi in fretta. Da Esselunga l’attenzione al prezzo si unisce a una promo pensata per praticamente chiunque, è così invitante che nessuno può resistervi! Mancano però pochissimi giorni alla scadenza e mai come ora devi sbrigarti a prendere una decisione e correre in store!