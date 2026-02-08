Euronics: OFFERTE che scottano e che ti sapranno incantare

Euronics si muove con disinvoltura tra tecnologia, casa e benessere, proponendo soluzioni che parlano a pubblici diversi ma con lo stesso obiettivo: rendere semplice la decisione finale. Il volantino Star Lovers di Euronics mette insieme prezzi chiari e prodotti riconoscibili, creando una mappa di possibilità per chi vuole puntare su un regalo utile e con un tocco di carattere. Che si tratti di cucina, cura personale o smartphone, Euronics saprà esattamene cosa darti. E quando lo store diventa punto di riferimento, anche il tempo speso a confrontare modelli e funzioni si trasforma in parte dell’esperienza di shopping.

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Tech ed idee da regalare

Euronics propone la HIGO Friggitrice elettrica ad aria digitale 8L FA-80, ideale per snack croccanti e ricette leggere, a 89,90 euro, affiancata dal romantico HIGO Tostapane con pinze TP-13 a 39,90 euro, perfetto per colazioni curate nei dettagli. Per la bellezza dei capelli, Euronics mette in vetrina il ROWENTA Asciuga capelli HY8310F0-Nero a 99,90 euro, mentre il sogno hi-tech prende forma con la DYSON Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT a 399 euro, un regalo che si fa notare.

Gli amanti degli smartphone trovano da Euronics il MOTOROLA MOTO G86 5G-COSMIC SKY a 199 euro, il colorato VIVO MOBILE V60 LITE SPECIAL PACK-POP PINK a 299 euro, il futuristico MOTOROLA RAZR 60 ULTRA a 799 euro e l’elegante OPPO RENO15 FS 5G a 469 euro, tutti pensati per unire stile e prestazioni. La cura personale passa invece dallo ORAL-B Spazzolino elettrico IO6 SERIES a 119,90 euro, mentre per la casa sempre in ordine Euronics suggerisce l’ARIETE Lavatappeti 2482 SPOT CLEANER HEAT PRO 750W a 89,90 euro. Con il volantino Star Lovers, Euronics conferma che tra offerte, tecnologia e idee pratiche, la scelta giusta è davvero a portata di mano.