Oppo anticipa Find X9 Ultra, X9s e il pieghevole Find N6
Oppo svela colori e tempi di lancio di Find X9 Ultra, X9s e del pieghevole N6, puntando su design curato e rollout graduale.
260 Oppo sta lentamente svelando le carte per la prossima generazione di smartphone premium, e ogni piccolo dettaglio che emerge già fa discutere gli appassionati. Dopo le prime indiscrezioni sulle specifiche tecniche e le tempistiche di lancio, adesso spuntano anche le colorazioni e le finestre di disponibilità globale per tre dei modelli più attesi: Find X9 Ultra, Find X9s e il pieghevole Find N6, secondo quanto riportato dal noto leaker Yogesh Brar su X.