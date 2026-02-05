Mercato auto: i dati emersi sui dati raccolti in Italia per il 2025

Ora che il 2025 è definitivamente alle spalle, il mercato auto italiano può essere osservato senza la fretta e senza l’ansia del confronto immediato. I dati analizzati evidenziano non solo chi ha venduto di più, ma anche chi sta davvero guadagnando terreno e chi, invece, lo sta perdendo. È proprio questo il punto dell’analisi firmata da Felipe Munoz, che mette in evidenza i movimenti reali del mercato, quelli che spesso sfuggono a una lettura superficiale. Per le vendite, in realtà, non sembrano esserci stati grandi colpi di scena in vetta. La FIAT Panda continua a dominare incontrastata, superando quota centomila immatricolazioni. Dietro, però, la situazione è molto più fluida. La Dacia Sandero, ad esempio, perde parte dello slancio che l’aveva resa protagonista negli anni precedenti. Mentre la Jeep Avenger continua a crescere e si ritaglia un ruolo sempre più centrale nel panorama italiano. Anche Citroen C3 e Toyota Yaris, nelle sue diverse declinazioni, tengono bene il passo. Diverso il discorso per modelli come Renault Clio o Peugeot 208, che chiudono l’anno con il segno meno.

Mercato auto italiano: ecco l’andamento registrato per il 2025

Il dato forse più interessante emerge quando si guarda al confronto diretto tra 2024 e 2025 in termini di market share. Qui la sorpresa positiva è la FIAT 600, che registra il miglior progresso e dimostra come il modello sta trovando il suo spazio. Sul fronte opposto spicca il forte calo della Lancia Ypsilon. Allargando lo sguardo ai marchi, FIAT resta al comando, seguita da Toyota e Volkswagen. Molti brand storici chiudono in contrazione, mentre marchi premium come BMW e Audi riescono a crescere. Ma è osservando la variazione di quota di mercato che si capisce dove sta andando davvero il settore: il balzo in avanti più netto è quello di BYD. Mentre Lancia è il marchio che arretra di più.

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Lo stesso trend si ritrova analizzando i Gruppi. Stellantis rimane leader in Italia, ma perde terreno, mentre i costruttori cinesi avanzano con decisione. La quota complessiva delle auto cinesi passa dal 4,8% del 2024 all’8,6% nel 2025. Con oltre 131 mila unità vendute e una crescita del 75%. Numeri che raccontano un mercato auto in rapida evoluzione, dove nuovi protagonisti stanno diventando sempre più centrali.