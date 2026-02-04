Jensen Huang di Nvidia conferma la fiducia per OpenAI

Nvidia non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro sull’intelligenza artificiale. A ribadirlo è stato Jensen Huang, fondatore e CEO dell’azienda. Nelle ultime dichiarazioni ha voluto chiarire la posizione del colosso dei chip sul futuro della collaborazione con OpenAI.

Negli ultimi mesi, tra cambiamenti strategici e nuovi equilibri nel settore AI, non sono mancate le speculazioni su un possibile raffreddamento dei rapporti. Huang ha però spento sul nascere ogni dubbio: Nvidia resta pienamente impegnata e pronta a investire ancora.

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Un rapporto che va oltre il semplice fattore hardware

Secondo Huang, OpenAI rappresenta uno dei partner più importanti nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale moderna. Nvidia non si limita a fornire GPU sempre più potenti, ma partecipa attivamente alla crescita dell’intero ecosistema, fatto di modelli avanzati, infrastrutture cloud e nuove applicazioni.

Il CEO ha sottolineato come la collaborazione con OpenAI sia stata fondamentale per spingere oltre i limiti del calcolo AI e per dimostrare il reale potenziale su larga scala.

Investimenti ancora sul tavolo

Pur senza entrare nei dettagli economici, Huang ha confermato che nuovi investimenti restano una possibilità concreta. Nvidia continua a vedere OpenAI come un attore chiave nello sviluppo di modelli sempre più sofisticati, capaci di influenzare settori che vanno dal software alla ricerca scientifica, fino all’industria e alla robotica.

Il messaggio è che Nvidia non considera l’AI una moda passeggera, ma una trasformazione strutturale destinata a durare molti anni.

Il ruolo centrale di Nvidia nella corsa all’AI

Le parole di Huang arrivano in un momento cruciale. Nvidia è diventata il fulcro tecnologico dell’industria dell’intelligenza artificiale, con una domanda dei chip che continua a crescere a ritmi sostenuti. Rafforzare i legami con realtà come OpenAI significa consolidare una posizione dominante non solo sul piano hardware, ma anche su quello strategico.

Per Nvidia, sostenere OpenAI vuol dire alimentare l’innovazione che, a sua volta, genera nuove esigenze di calcolo e nuove opportunità di mercato.

Le rassicurazioni di Jensen Huang hanno anche un valore simbolico. In un settore spesso caratterizzato da annunci improvvisi e cambi di rotta, il CEO di Nvidia ha voluto trasmettere un messaggio di continuità e fiducia.