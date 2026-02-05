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I prezzi degli smartphone sono già in aumento?

Secondo recenti dati sembra che i costi relativi agli smartphone sono già più elevati rispetto agli standard precedenti. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
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Aprire oggi un listino prezzi di smartphone e non sobbalzare sta diventando sempre più difficile. Ciò succede perché l’intero settore sta scivolando verso una nuova normalità fatta di cifre più alte e soglie superate. I dati più recenti lo confermano: nel quarto trimestre del 2025 il prezzo medio di vendita globale ha oltrepassato per la prima volta i 400 dollari. Un passaggio simbolico, certo, ma anche molto concreto, perché equivale a un aumento di circa l’8% rispetto all’anno precedente. In altre parole, una cinquantina di dollari in più che ormai si danno quasi per scontati. Le spedizioni globali tra ottobre e dicembre sono cresciute solo del 5%, un dato positivo ma non esplosivo. Eppure i ricavi hanno toccato quota 143 miliardi di dollari, segnando un +13% su base annua e stabilendo un nuovo record trimestrale. La forbice tra unità vendute e fatturato racconta cosa sta succedendo: non si comprano molti più smartphone, ma si spende di più per quelli che si scelgono.

Settore smartphone: ecco cosa ha portato all’aumento dei costi

In tale contesto Apple ha capitalizzato al massimo il successo della gamma iPhone 17. Spingendo ulteriormente verso l’alto il prezzo medio di vendita e raccogliendo i frutti di una strategia che da anni punta senza esitazioni sul segmento premium. Il risultato è un incremento dei ricavi del 23% e una quota che arriva a rappresentare quasi tre quinti del fatturato globale del settore. Samsung, dal canto suo, segue un percorso diverso. I ricavi crescono, ma con un passo più misurato. Mentre le spedizioni fanno segnare il miglior risultato tra i grandi produttori.

Più complicata la situazione per Xiaomi, che paga l’aumento dei costi dei componenti e un contesto difficile nei segmenti più accessibili. Il calo di ricavi e spedizioni riflette una pressione crescente su un modello di business basato sull’equilibrio tra prezzo e specifiche. Oppo, invece, riesce a distinguersi grazie a una crescita sostenuta, alimentata dall’espansione delle sue linee principali e da una maggiore penetrazione nei mercati emergenti. Mentre Vivo beneficia di una buona tenuta nei suoi mercati chiave.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.

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