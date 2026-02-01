Xiaomi Pad 8 Pro in arrivo anche a livello globale

Sono passati già diversi mesi dall’annuncio ufficiale per il mercato cinese del nuovo tablet di punta di casa Xiaomi. Ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Pad 8 Pro e proprio quest’ultimo sembra essere quasi pronto a debuttare in veste ufficiale anche a livello globale. Il tablet è stato infatti avvistato in queste ultime ore sul noto portale di benchmark Geekbench, dove sono state riportate anche alcune sue caratteristiche.

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Xiaomi Pad 8 Pro pronto al debutto globale: è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench

A quanto pare il nuovo tablet di fascia alta di casa Xiaomi è quasi pronto a debuttare in veste ufficiale anche a livello globale. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Xiaomi Pad 8 Pro, il quale è arrivato sul mercato cinese lo scorso mese di settembre 2025. Come già detto, il tablet è stato ora avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench nella sua variante global, con il numero di modello 25091RP04G.

Secondo quanto riportato sui risultati dei benchmark di Geekbench, sembra che non ci saranno differenze sostanziali con la sua versione per il mercato cinese. A muovere il tutto è infatti confermata la presenza del soc top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. A supporto delle performance , il modello avvistato su Geekbench dispone di 8 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo, a bordo è poi presente Android 16.

Per quanto riguarda i punteggi raggiunti sul portale, la versione global di Xiaomi Pad 8 Pro ha raggiunto 2940 punti in single core e 8759 punti in multi core. Un traguardo di tutto rispetto per un tablet appartenente a questa fascia di prezzo. Il portale Geekbench non ha rivelato ulteriori dettagli di rilievo. Come già detto, però, con molta probabilità la versione globale manterrà le stesse caratteristiche della versione cinese.

Rimaniamo in attesa di scoprire la data del debutto ufficiale.