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Realme Buds T200 sono REGALATE su Amazon: lo sconto folle di oggi

Le cuffiette Realme Buds T200 possono essere vostre con un risparmio inedito su Amazon.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Realme Buds T200 sono REGALATE su Amazon: lo sconto folle di oggi

In un mercato in cui i prodotti, malauguratamente costano sempre di più, Realme cerca di mettere a disposizione del consumatore soluzioni economiche, ma ugualmente qualitative in termini di funzionalità e di prestazioni raggiungibili. E’ il caso di Realme Buds T200, cuffiette che nascono per soddisfare le esigenze di tutti, pur con qualche limitazione qua e là.

Uno degli aspetti più importanti per un qualsiasi auricolare true wireless riguarda l’autonomia, il dispositivo in oggetto promette fino a 8 ore di utilizzo continuativo, con ANC attivo e riproduzione AAC, scendendo a 4,5 ore con LDACLe cifre indicate sono da considerarsi legate alla singola ricarica e carica dell’auricolare, proprio perché il tutto può essere esteso fino a 50 ore sfruttando i cicli della custodia (realizzata in plastica ma con una buona colorazione e finitura opaca).

All’interno della cuffietta, che ricordiamo è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone, tablet o PC in commercio, a prescindere dal sistema operativo, possiamo trovare un driver da 12,4 mm, la cui resa si avvicina alla fascia medio-bassa, con una forte propensione verso i bassi, mantenendo nel contempo un discreto dettaglio e nitidezza generali.

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Realme Buds T200, il prezzo è ridicolo oggi su Amazon

Il prezzo d’acquisto di queste Realme Buds T200 era già basso di listino, se considerate appunto che di base costerebbero 24,99 euro, ma solamente in questi giorni Amazon è riuscita ad andare ancora oltre, promettendo una riduzione effettiva del 32% sul valore indicato, arrivando così a dover sostenere un investimento finale corrispondente di 16,99 euro. Premete qui per l’acquisto su Amazon.

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    La colorazione in vendita prevede una parte esterna della custodia (e le cuffiette) interamente nera, mentre gli interni lucidi sono tendenti al giallo. Non esistono varianti differenti tra cui poter scegliere.

    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.

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