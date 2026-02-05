Hyundai i20: la compatta che unisce stile, tecnologia e anima da racing

Da oltre quindici anni Hyundai i20 accompagna l’evoluzione del segmento B in Italia ed Europa, con numeri di vendita che ne certificano il successo. Il progetto nasce per il mercato europeo e cresce generazione dopo generazione, affinando affidabilità, qualità percepita e piacere di guida. Le proporzioni equilibrate, il passo allungato e il tetto ribassato disegnano una silhouette dinamica che combina eleganza e sportività. Le superfici scolpite non puntano solo all’impatto visivo: contribuiscono anche all’efficienza aerodinamica e alla stabilità. L’abitacolo mantiene dimensioni compatte all’esterno, ma offre spazio generoso per passeggeri e bagagli, a conferma di una progettazione orientata alla funzionalità quotidiana. La firma luminosa riconoscibile e l’evoluzione costante del linguaggio stilistico consolidano un’identità precisa, ormai familiare sulle strade urbane ed extraurbane.

Dalla strada al rally, fino al Model Year 2026

Il successo del modello Hyundai si lega alla capacità di proporre dotazioni complete già dagli allestimenti d’ingresso. Nel 2024 arriva l’attuale generazione, con un design aggiornato nel frontale, nuovi gruppi ottici posteriori e cerchi in lega dal carattere deciso. All’interno spicca il doppio display da 10,25 pollici per strumentazione e infotainment, con servizi di connettività avanzata, aggiornamenti Over-the-Air e integrazione totale con Apple CarPlay e Android Auto. Il pacchetto di sicurezza include i sistemi Hyundai SmartSense, tra i più articolati della categoria, pensati per supportare il conducente e proteggere occupanti e utenti della strada.

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Accanto alla vocazione urbana, Hyundai i20 esprime una forte connessione con il motorsport. L’impegno nel FIA World Rally Championship, culminato con i titoli Costruttori 2019 e 2020 e con i titoli Piloti e Copiloti 2024, trasferisce know-how tecnico anche nei modelli di serie. La storica i20 N, oggi icona tra le hot hatch compatte, testimonia questa eredità sportiva. Con il Model Year 2026, la gamma motori viene razionalizzata attorno al nuovo 1.0 T-GDI 90 CV, disponibile con cambio manuale o automatico DCT a sette rapporti. Le prestazioni migliorano sensibilmente: l’accelerazione 0-100 km/h scende a 11,9 secondi, con benefici anche in termini di comfort ed efficienza. Sul piano commerciale, una promozione dedicata con permuta o rottamazione fissa il prezzo a 18.850 euro, con finanziamento agevolato che prevede rate da 85 euro al mese.