Speaker Bluetooth Sony ULT FIELD 3 in regalo a questo prezzo: oggi -40% su Amazon

Incredibile lo sconto messo oggi a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon per acquistare questo speaker Bluetooth a marchio Sony. Questo speaker si contraddistingue grazie a un design compatto e facile da riporre in una borsa, oppure è possibile utilizzare la tracolla rimovibile. Non a caso, è stato progettato per la massima versatilità e, inoltre, l’ ULT FIELD 3 funziona sia in posizione orizzontale che verticale.

Quale momento migliore se non questo per acquistare un nuovo speaker? Oggi Amazon vi consente di pagarlo solamente 119 euro grazie al -40% sul prezzo di listino.

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Speaker Bluetooth Sony ULT FIELD 3 in offerta

Come anticipato in apertura, questo speaker si contraddistingue grazie a un design compatto e facile da riporre in una borsa, oppure è possibile utilizzare la tracolla rimovibile. Non a caso, è stato progettato per la massima versatilità e, inoltre, l’ ULT FIELD 3 funziona sia in posizione orizzontale che verticale.

Tra i tanti punti di forza che contraddistinguono questo speaker c’è la batteria che dura ben 24 ore. Oltre a ciò, è fondamentale sapere che l’ULT FIELD 3 funge anche da powerbank per ricaricare i dispositivi via USB. La ricarica rapida consente una riproduzione di 2 ore con una carica di soli 10 minuti.

Se siete appassionati di musica, questo dispositivo a marchio Sony non può non essere vostro. Woofer e tweeter ad alte prestazioni producono bassi impressionanti e dettagli nitidi. Inoltre, per ottimizzare l’esperienza d’uso i doppi radiatori passivi aggiungono profondità e impatto.

Vi piace ascoltare musica ovunque? Non c’è bisogno di preoccuparsi della pioggia perché l’ULT FIELD 3 è classificato IP67 e offre protezione contro l’acqua (compresa quella di mare) e la polvere. È anche antiruggine e antiurto. Giunti a questo punto non vi resta che approfittare dello sconto Amazon del 40% per poter acquistare questo speaker Sony ULT FIELD 3 a soli 119 euro.