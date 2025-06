Recensione Hyundai i20 N Line 2025: sportiva, piccola e molto divertente

Hyundai i20 N Line 2025 è una vettura di piccole dimensioni, dall’anima aggressiva e performante, che risulta essere perfetta per un utilizzo cittadino, ma che allo stesso tempo riesce ad esprimere il meglio di sé lanciandola alla massima potenza. In vendita ad un prezzo di partenza di 25’600 euro, ha dimostrato di essere davvero molto interessante, scopriamola assieme con la recensione completa.

Design e Esterni

Sin dal primo impatto è possibile notare trattarsi di una vettura “sportiva”, il frontale è aggressivo, risalta particolarmente nella bellissima colorazione rossa, con tettuccio nero, che ci è stata fornita durante la prova. I gruppi ottici si allungano vero il cofano, la calandra di grandi dimensioni offre una trama importnate, come anche lo spigoloso paraurti che lascia pochissima luce con l’asfalto (data appunto la versione N Line, ovvero con assetto sportivo).

Sul laterale proseguono le linee spigolose, con cerchi in lega da 17 pollici (precisamente gomme 215/45), specchietti che ripreondono la colorazione del tettuccio, e minigonna sportiva, a rendere l’estetica sempre più accattivante. Le sospensioni sono McPherson sull’anteriore e ad asse torcente sul posteriore, affiancate da dischi ventilati anteriori, mentre più classici presenti posteriormente. Il retro non perde la sua anima sportiva, con una banda LED che percorre in larghezza la vettura, due gruppi ottici che forniscono un aspetto aerodinamico davvero interessante, per terminare con il doppio scarico (vero), perfetto per dimostrare l’anima della vettura. Il bagagliaio è da 352 litri, apertura manuale, sufficientemente capiente, con possibilità di abbattere i sedili per arrivare a 1165 litri.

Interni e Infotainment

Hyundai i20 N Line 2025 è una cinque posti, i passeggeri hanno sufficiente spazio per le gambe e per la testa, al centro si trovano le bocchette dell’aria regolabili. L’essere N Line lo possiamo trovare nella presenza di cuciture a contrasto di colorazione rossa, oltre a sedili molto più avvolgenti (si notano maggiormente nella parte anteriore). I materiali utilizzati si affidano ad un tessuto abbastanza classico, sebbene comunque siano di qualità superiore.

Spostandoci anteriormente la vettura non perde il relativo tanto spazio a disposizione per guidatore e passeggero, la pedaliera è in acciaio, i tappetini hanno anch’essi il bordo a contrasto con richiamo alla N Line. Il cambio è automatico, ma presenta un pomello che lo fa assomigliare al manuale, non manca un comodo pozzetto centrale dove posizionare oggetti di vario tipo. Il volante lo abbiamo già visto in precedenza, a differenza del solito sono presenti le levette del cambio (ricordiamo automatico a 7 rapporti). Oltre a questo, al centro si trova il display da 10,25 pollici, dotato di Apple CarPlay e Android Auto (purtroppo solamente cablato). La restante parte di infotainment è veramente identica alle altre vetture dell’azienda, con un cockpit digitale facilmente personalizzabile.

Motore e prestazioni

Il motore è un 1.0 TGDI a 3 cilindri in linea, Mild-Hybrid con batteria da 48V agli ioni di litio. A tutti gli effetti un endotermico dal buon sound, si sente all’interno della vettura quel rombo che piace ai più, ma allo stesso tempo riceve una spinta ulteriore di circa 10 cv da parte dell’elettrico (90CV per il 1.0 TGDI + 10CV dall’elettrico da 12,2Kw, 73kW a 6000 giri/min), per raggiungere una coppia massima di 200 Nm ed una velocità massima di 182 km/h (con accelerazione 0-100km/h in 12,1 secondi).

I consumi non sono affatto male, si parla di circa 6/7 litri ogni 100km, la guidabilità è ottima, come il comfort di guida grazie ai sedili avvolgenti. Il freno a mano non elettronico richiede un attimo di abitudine, ma resta una delle vetture più adatte all’uso cittadino, sia per lo spazio di manovra estremamente ridotto, che per la sua capacità di adattarsi ad ogni singola esigenza da parte dell’utente finale. Il sistema audio è di buona qualità, dal volume particolarmente elevato e capace di restituire un dettaglio ed una nitidezza che difficilmente abbiamo potuto trovare altrove (in questa fascia di prezzo).

Conclusioni

In conclusione Hyundai i20 N Line 2025 ci è piaciuta davvero molto, un mezzo capace di distinguersi da un punto di vista estetico, grazie alle sue linee aggressive ed una livrea che trasuda modernità (e potrebbe piacere maggiormente ad un pubblico giovanile), ma che allo stesso tempo convince con prestazioni cittadine (e non) di livello nettamente superiore. Gli interni sono comodi, di buona qualità e con relativo tanto spazio a disposizione di guidatore e passeggeri.

Il prezzo di vendita è più che adeguato per la tipologia della vettura, anzi offre un rapporto qualità/prezzo che ci porta a consigliarla ad occhi chiusi, nel momento in cui foste alla ricerca di un mezzo di qualità, che riprende tutta l’esperienza di Hyundai, adatto per la città, ma che non perda la sua anima aggressiva e performante.